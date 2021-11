Élection UP 2022 : les partis politiques vont faire feu de tout bois ; dépenser environ Rs 8,000 crore en publicité

Les scrutins de l’assemblée UP devraient avoir lieu entre février et mars 2022.

Alors que l’État de l’Uttar Pradesh entre dans la saison des élections avec les prochaines élections législatives, il pleut des dollars publicitaires pour les chaînes d’information en hindi. UP compte le plus grand nombre de sièges d’assemblée, 403 au total, et 80 sièges Lok Sabha. « Il y a une croissance progressive du nombre de téléspectateurs des élections d’État sur les genres d’information en anglais et en hindi. Le marché UP contribue à environ 15 % du nombre total de téléspectateurs en hindi et compte 200 millions d’habitants. Nous nous attendons à ce que le nombre de téléspectateurs augmente considérablement au cours des deux ou trois prochains mois avec des pics de croissance de 60 à 80 % pendant les jours de scrutin critiques et toute la semaine de dépouillement », a déclaré un haut responsable de la diffusion d’informations à BrandWagon Online, sous couvert d’anonymat.

Les scrutins de l’Assemblée devraient avoir lieu entre février et mars 2022. Selon les estimations de l’industrie, tous les partis réunis, y compris le Bharatiya Janata Party (BJP), qui est le parti au pouvoir dans l’État, devraient dépenser environ 8 000 crores de roupies en publicité, avec La télévision représente le plus. Près de 40-45% à Rs 3,200 – 3,600 crore du total des dépenses publicitaires seront représentés par le média d’information.

Selon les estimations de l’industrie, les élections UP 2017 ont enregistré des dépenses publicitaires de Rs 5 500 crore sur les campagnes.

Fait intéressant, de nouvelles chaînes d’information ont été lancées par certains des principaux réseaux. Par exemple, Times News Network a lancé sa chaîne d’information en hindi Times Now Navbharat en août. De plus, les réseaux existants ont ajouté des programmes spéciaux à l’approche des élections. Par exemple, ABP (Anandabazar Patrika) a déployé une multitude de programmes de couverture électorale diffusés à la fois sur ses chaînes nationales et régionales. « Nous avons lancé 10 nouveaux programmes pour couvrir les élections législatives de 2022. Sur ce nombre, huit sont diffusés sur ABP Ganga, notre chaîne d’information en hindi. De plus, nous exécutons un suivi continu pour les élections – ABP C-Voter Survey. Avec tout cela, je pense que nous sommes bien placés pour tirer parti des annonceurs par le biais du parrainage, du taux spot et des publicités non FCT », a déclaré Avinash Pandey, PDG d’ABP News Network.

Selon les estimations de l’industrie, le coût d’un spot publicitaire de 10 secondes dans les chaînes d’information en hindi telles que R Bharat ou ABP Ganga aux heures de grande écoute, c’est-à-dire entre 20 h et 22 h, varie entre 10 000 et 30 000 roupies. Alors que le coût d’une publicité de 10 secondes sur les chaînes d’information en anglais telles que Times Now ou Republic pendant les heures de grande écoute (entre 20h et 23h) varie entre 9 000 et 15 000 roupies. Les taux de publicité ont augmenté de 10 à 12 % pour la programmation spéciale entourant les élections et devraient connaître un autre pic de 15 % d’ici la mi-décembre. Dans l’ensemble, les analystes du secteur estiment que les chaînes d’information connaîtront une augmentation de 25 % des tarifs publicitaires pendant la période de pointe des élections et avant les élections et les jours de dépouillement. On estime que les réseaux d’information en hindi rapportent entre 150 et 200 crores de roupies en tant que revenus publicitaires cette saison électorale UP.

Cependant, les réseaux d’information sont confrontés à un défi lorsqu’il s’agit de mesurer les données d’audience. Les experts de l’industrie sont d’avis que s’il y a un pic dans le taux de publicité, il ne s’agit pas d’un pic uniforme mais diffère d’un réseau à l’autre. « Le défi avec les chaînes d’information aujourd’hui, c’est qu’il n’y a pas de système de mesure pour l’instant. Les chaînes conservent leurs prix car il s’agit d’une situation d’obscurité des données. Par conséquent, les tarifs publicitaires connaîtront une augmentation en fonction de la demande d’inventaire. Les diffuseurs d’information pourraient adopter la stratégie de tarif fixe, dans laquelle le tarif est révisé en fonction de la demande et n’est pas négociable. Par conséquent, la plupart des réseaux ont regroupé un inventaire publicitaire pour une meilleure visibilité avec seulement quelques spots de vente autonomes », a souligné Ramsai Panchapakesan, vice-président directeur et responsable national de l’achat de médias, Zenith India.

Lire aussi : Sooryavanshi de Rohit Shetty allume un cracker ce Diwali ; alors que le public se dirige vers les salles de cinéma

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.