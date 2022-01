Élection UP 2022: les sondages d’opinion montrent que le BJP est en avance sur les sondages, des gains probables pour le parti Samajwadi

Lors des élections législatives de 2017, le BJP avait remporté 325 sièges alors que l’alliance du PS et du Congrès de l’époque devait se contenter de 54 sièges.

Alors que les partis politiques se préparent à lancer un plan de campagne intensif pour les élections législatives dans l’Uttar Pradesh après le 15 janvier, deux sondages d’opinion ont prévu une victoire pour le BJP au pouvoir avec un nombre de sièges moindre, tandis que le parti Samajwadi réalisait quelques gains par rapport à son décompte en 2017.

Selon le sondage d’opinion ABP-CVoter, le BJP devrait obtenir environ 41,5% des voix tandis que le SP pourrait devoir se contenter de 33,3%. D’un autre côté, le BSP et le Congrès n’ont pas réussi à avoir un grand impact avec une part des voix de 13 % et 7 % respectivement. En termes de sièges, le BJP devrait remporter 223-235 sièges, le Parti Samajwadi 145-157 sièges, le BSP 8-16 et le Congrès 3 à 7. Ainsi, dans ce sondage d’opinion de l’Uttar Pradesh, la magie du Yogi semble suffire à donner au BJP un deuxième mandat consécutif.

Le sondage d’opinion Times Now-VETO a également prédit le retour au pouvoir du BJP au pouvoir. Selon le sondage d’opinion, Yogi Adityanath est le choix le plus populaire en tant que ministre en chef avec 53,4% de son soutien tandis que 31,5% des personnes souhaitent qu’Akhilesh Yadav soit le CM. Selon les résultats de l’enquête, seuls 11,5% veulent Mayawati comme CM et seulement 2,5% ont opté pour Priyanka Gandhi Vadra. Selon l’enquête, le BJP devrait obtenir 227 à 254 sièges à l’assemblée tandis que le parti Samajwadi pourrait obtenir 136 à 151 sièges. Le BSP de Mayawati pourrait n’obtenir que 8 à 14 sièges tandis que le Congrès pourrait devoir se contenter de 6 à 11 sièges.

Lors des élections législatives de 2017, le BJP avait remporté 325 sièges alors que l’alliance du PS et du Congrès de l’époque devait se contenter de 54 sièges. Le BSP n’avait remporté que 19 sièges.

La Commission électorale indienne a annoncé que les élections à l’Assemblée de l’Uttar Pradesh se dérouleront en sept phases, du 10 février au 7 mars. Le dépouillement des votes aura lieu le 10 mars.

