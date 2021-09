Élection UP 2022: l’objectif de l’AIMIM est de vaincre le BJP, déclare Asaduddin Owaisi, entamant une visite d’État de trois jours

in

Cependant, Owaisi a déclaré aujourd’hui que l’alliance de son parti avec le SBSP est intacte.

Le leader de All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) et député de Lok Sabha, Asaduddin Owaisi, a déclaré aujourd’hui que son parti contestera les prochaines élections de l’Assemblée de l’Uttar Pradesh 2022 et les remportera. Owaisi, qui a lancé aujourd’hui sa visite d’État de trois jours, a déclaré que les musulmans de l’Uttar Pradesh gagneraient.

S’adressant aux journalistes à Faizabad, Owaisi a déclaré : « Notre objectif est de vaincre le Bharatiya Janata Party dans l’Uttar Pradesh. Owaisi se rendra à Sultanpur demain et à Barabanki le 9 septembre.

Asaduddin Owaisi a également déclaré qu’il devrait y avoir une direction/une voix indépendante conformément à la constitution représentant la communauté minoritaire de l’État. « Chaque caste a son identité de leader politique. Mais en ce qui concerne les musulmans, en particulier les musulmans OBC, alors tout le monde dit que cela favorisera le communautarisme », a déclaré Owaisi, ajoutant que le BJP avait gagné malgré la formation de partis comme SP et BSP.

Réagissant à la question d’une alliance avec le parti Samajwadi d’Akhilesh Yadav à la condition de député musulman CM, Owais a déclaré que son parti est prêt pour l’alliance et qu’il appartient à Yadav s’il veut une alliance ou non.

Rappelons que l’AIMIM avait déjà annoncé son alliance avec le parti Suheldev Bhartiya Samaj (SBSP) d’Om Prakash Rajbhar. L’AIMIM avait annoncé qu’elle contesterait 100 sièges dans l’Uttar Pradesh. Alors que le SBSP avait alimenté les spéculations sur l’adhésion à la NDA après que Rajbhar ait récemment rencontré le chef du BJP de l’Uttar Pradesh, Swatantra Dev Singh, l’AIMIM serait dans une situation difficile de lui faire confiance ou non. Cependant, Owaisi a déclaré aujourd’hui que l’alliance de son parti avec le SBSP est intacte.

L’AIMIM a également remis en question les récents sondages d’opinion qui suggéraient que le BJP pourrait conserver le pouvoir dans l’Uttar Pradesh. “Les chaînes ont déclaré que le BJP était en train de gagner, mais elles n’ont pas dit s’ils prenaient l’avis de ceux dont les cadavres de proches ont été retrouvés flottant dans le Gange ou de ceux qui ont perdu leur emploi en raison de la pandémie”, a déclaré le porte-parole de l’AIMIM, Waris Pathan.

@BJP4India में तैरती रिश्तेदारों से, में जिनकी मौत हुई नहीं बताया सर्वे !!! – @warispathan pic.twitter.com/sWpTGQZe4D – AIMIM (@aimim_national) 5 septembre 2021

Le porte-parole de l’AIMIM, Syed Asim Waqar, a déclaré que les habitants de l’Uttar Pradesh étaient mécontents du gouvernement BJP et que les partis d’opposition devaient travailler pour gagner leur confiance.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.