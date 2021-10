Élection UP 2022: Mayawati et le BJP critiquent le Congrès sur l’annonce de réserver 40% des sièges aux femmes

L’annonce de donner 40 pour cent des billets aux femmes est un pur drame électoral, a déclaré Mayawati. (PTI)

L’annonce par le parti du Congrès qu’il donnerait 40 pour cent du total des billets pour les élections aux femmes a déclenché une guerre politique des mots entre le BJP au pouvoir et l’opposition BSP dirigée par Mayawati. Accusant le Congrès de « chunavi natak » (drame politique), Mayawati a déclaré que le Congrès ne se souvient des Dalits et des femmes qu’au moment des élections.

« Lorsque le Congrès est au pouvoir et qu’ils ont de bons jours, ils ne se souviennent pas des Dalits, des arriérés et des femmes, etc. L’annonce de donner 40 pour cent des billets aux femmes est un pur drame électoral », a déclaré Mayawati.

1. जब सत्ता में होती है व इनके अच्छे दिन होते हैं तो इनको दलित, पिछड़े व महिलाएं आदि याद नहीं आतीं, किन्तु अब जब इनके बुरे दिन नहीं हट रहे हैं तो पंजाब में दलित की तरह यूपी में इनको महिलाएं याद आई हैं व 40 टिकट देने की घोषणा इनकी कोरी चुनावी नाटकबाजी। – Mayawati (@Mayawati) 19 octobre 2021

Elle a ajouté : « Si la préoccupation du Congrès envers les femmes était si juste et sincère, alors pourquoi n’a-t-il pas adopté la loi pour donner 33% de réserves aux femmes lorsqu’elles étaient au pouvoir au Centre et dans les Assemblées législatives ? La nature du Congrès est de « dire quelque chose et de faire quelque chose », ce qui soulève un point d’interrogation sur leur intention et leur politique.

2. प्रति की चिन्ता अगर इतनी व ईमानदार केन्द्र में सरकार ने संसद व विधानसभाओं में महिलाओं को 33 देने का नहीें बनाया? का स्वाभाव है ‘कहना कुछ व करना कुछ’ जो इनकी नीयत व नीति पर प्रश्नचिन्ह खड़े करता है। – Mayawati (@Mayawati) 19 octobre 2021

Elle a ajouté que les femmes constituent environ la moitié de la population de l’Uttar Pradesh et du pays et que des efforts sincères sont nécessaires non seulement pour leur bien-être, mais aussi pour leur sécurité, ce que le Congrès et le BJP ont tous deux échoué.

D’un autre côté, le BJP a également dénoncé le Congrès en disant que Priyanka Gandhi avait gardé le silence lorsqu’elle a été interrogée sur un chef du Congrès accusé de viol.

कांग्रेस नेता के बेटे पर बात आयी तो, प्रियंका वाड्रा की बोलती बंद। ऐसे होगा autonomisation des femmes ? pic.twitter.com/vqM4fWcoFs – Amit Malviya (@amitmalviya) 19 octobre 2021

« L’ironie : Priyanka Vadra parlait de l’autonomisation des femmes lorsqu’on lui a posé la question. Liberté de presse? » dit Amit Malviya.

Il a ajouté : « Il est triste que pendant que Gandhis pontifie sur l’autonomisation des femmes, il ne se passe pas un jour au Rajasthan, un État dirigé par le Congrès, lorsqu’une femme, souvent une Dalit, n’est pas violée ou agressée.

Priyanka Gandhi a officiellement lancé aujourd’hui la campagne « Ladki Hun, Lad Sakti Hun » du parti du Congrès tout en annonçant la réservation de billets pour la fête. L’Uttar Pradesh se rendra aux urnes au début de l’année prochaine.

