Élection UP 2022 : À l’approche des élections à l’Assemblée de l’Uttar Pradesh, le chef de l’AIMIM, Asaduddin Owaisi, a critiqué aujourd’hui le BJP au pouvoir et d’autres partis d’opposition lors d’un rassemblement à Meerut. Owaisi a également critiqué le Premier ministre Narendra Modi au sujet de la décision du cabinet d’augmenter l’âge minimum du mariage pour les femmes de 18 à 21. Soulevant la question, Owais a demandé pourquoi Modi ji déteste autant le mariage ?

« Maintenant, le Premier ministre a déclaré que l’âge légal du mariage pour les femmes est de 21 ans… Selon la loi, vous pouvez entretenir des relations sexuelles avec une femme à l’âge de 18 ans, mais vous ne pouvez pas l’épouser à 18 ans ? Modi jji, pourquoi détestes-tu autant le mariage ? Pourquoi ressentez-vous de l’anxiété au nom d’une institution comme le mariage ? On peut voter à 18 ans, on peut décider du Premier ministre de la nation… mais ne peut pas se marier selon Modi ji », a déclaré Owaisi.

Owaisi a ajouté qu’après le discours d’aujourd’hui, le BJP dira qu’Owaisi et les musulmans ne parlent pas pour le bien-être des femmes. « Maintenant, le BJP dira qu’Owaisi et les musulmans ne parlent pas au profit des femmes. Modi Ji, quand es-tu devenu notre oncle ? Vous devez avoir vu des oncles dans votre localité. Ils n’ont pas de travail, ils s’assoient simplement et posent des questions… maintenant, « l’oncle » dit de ne pas se marier », a déclaré Owaisi.

Owaisi a allégué que le MoS Home Ajay Mishra Teni avait conspiré et que, par conséquent, son fils a tué 4 agriculteurs, mais le Premier ministre Modi ne supprime pas Teni car il ne veut pas bouleverser la société brahmane.

Owaisi a affirmé que les députés et députés musulmans qui ont gagné dans le passé ne représentent pas la communauté mais le parti sur le symbole duquel ils ont remporté les élections. Il a appelé les musulmans de l’Uttar Pradesh à s’unir et à voter pour choisir leur propre chef. « Je suis ici pour vous demander à tous que les 19 % de musulmans de l’UP ont besoin de leur propre force politique, de leur leadership et de leur participation, pour obtenir le respect, l’éducation de nos jeunes et pour mettre fin aux tortures et à la discrimination. … Quand les musulmans se réveilleront-ils ? dit Owaisi.

Les élections à l’Assemblée de l’Uttar Pradesh auront lieu au début de l’année prochaine.

