Élection UP 2022 : Rahul Gandhi cible le BJP d’Amethi ; soulève à nouveau le problème « Hindou contre Hindutvavadi »

Les dirigeants du Congrès Rahul Gandhi et Priyanka Gandhi ont mené aujourd’hui une «Pratigya Padyatra» contre le gouvernement BJP à Amethi, dans l’Uttar Pradesh. S’adressant aux gens à cette occasion, Rahul Gandhi a déclaré que le Premier ministre Narendra Modi et le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, s’efforçaient de distraire les gens des principaux problèmes comme le chômage et l’inflation. Il s’agissait de la deuxième visite de Rahul Gandhi à Amethi depuis la défaite du scrutin de Lok Sabha en 2019 aux mains de Smriti Irani du BJP. Il a dit que chaque rue d’Amethi est la même, même aujourd’hui.

« Chaque rue d’Amethi est toujours la même, même aujourd’hui – seulement qu’il y a maintenant de la colère contre le gouvernement dans les yeux des gens. Il y a encore une place dans les cœurs même aujourd’hui, nous sommes toujours un aujourd’hui – contre l’injustice ! dit Rahul Gandhi.

Il a allégué que bien que la Chine ait empiété sur les terres indiennes, le Premier ministre Modi est silencieux sur la question. « Parfois, Modi prendra un bain dans le Gange, parfois il ira à Kedarnath et parfois il fera atterrir des avions sur l’autoroute. Narendra Modi et Yogi s’efforcent de distraire les gens. Aujourd’hui, l’armée chinoise s’est emparée de 1000 km de terres indiennes au Ladakh, mais le Premier ministre reste silencieux », a-t-il déclaré.

S’adressant au gouvernement du BJP, Rahul a déclaré que ni le CM ni le PM ne répondaient à la question du chômage et de l’inflation. « Les classes moyennes et les pauvres ont été durement touchés par certaines des décisions prises par le Premier ministre, qui ont également entraîné un chômage à grande échelle… Les petites entreprises donnent des emplois mais le Premier ministre a commencé à les attaquer. La première attaque était la démonétisation, la deuxième attaque était la GST et la troisième attaque n’était aucune assistance pendant la période Corona », a déclaré l’ancien président du Congrès.

S’adressant à la foule, il a déclaré que le chômage et l’inflation sont les plus grandes questions auxquelles ni le CM ni le PM ne répondront. Rahul Gandhi a déclaré que le Premier ministre Modi avait apporté des lois agricoles disant que c’était dans l’intérêt des agriculteurs. « Au bout d’un an, lorsque tous les agriculteurs se sont rassemblés contre les lois, le Premier ministre a dû s’excuser. Nous avons posé des questions sur l’indemnisation des agriculteurs décédés lors de la manifestation, mais il a déclaré qu’aucun agriculteur n’était décédé lors de la manifestation », a déclaré Rahul Gandhi.

S’adressant plus tard à un rassemblement à Jagdishpur of Amethi, Rahul Gandhi a de nouveau évoqué la question hindoue et hindutva.

« Un ‘Hindutvavadi’ se baigne seul à Ganga, tandis qu’un hindou se baigne avec des millions de personnes. D’un côté, il y a la vérité et de l’autre, le mensonge. D’un côté c’est l’amour et de l’autre c’est la haine. D’un côté, il y a la non-violence, de l’autre la violence… Narendra Modi dit qu’il est hindou, mais quand a-t-il protégé la vérité ? dit Rahul Gandhi.

#REGARDER | Un « hindutvavadi » se baigne seul à Ganga, tandis qu’un hindou se baigne avec des millions de personnes… Narendra Modi dit qu’il est hindou, mais quand a-t-il protégé la vérité ?… Il a demandé aux gens de frapper des thalis pour se débarrasser de COVID… Hindou ou Hindutvadi ? : Le député du Congrès Rahul Gandhi à Amethi pic.twitter.com/S51O22YxF9 – ANI UP (@ANINewsUP) 18 décembre 2021

Définissant l’Hindou, Rahul Gandhi a déclaré : « …Hindou- C’est quelqu’un qui ne suit que le chemin de la vérité, celui qui n’abandonne jamais la peur et celui qui ne convertit jamais sa peur en violence, haine et colère… Son meilleur exemple est Mahatma Gandhi….Mahatma Gandhi a passé toute sa vie à comprendre la vérité et puis il y a Godse- ‘Hindutvavadi’. Personne ne l’appelle un Mahatma parce qu’il a tué un hindou qui disait toujours la vérité… Godse était un lâche, un homme faible… il ne pouvait pas faire face à ses peurs.

