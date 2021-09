Élection UP 2022: Sanjay Nishad, qui a déjà demandé le poste de Dy CM, pour contester les sondages en alliance avec le BJP

in

Sanjay Nishad avait même déclaré que si le BJP n’acceptait pas ses demandes, le parti pourrait connaître le même sort dans UP que les sondages du Bengale.

Élection UP 2022 : À quelques mois seulement de l’élection de l’Assemblée de l’Uttar Pradesh 2022, le chef du parti Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dal (Nishad), Sanjay Nishad, a annoncé que son parti participerait aux élections législatives en alliance avec le BJP. Nishad avait demandé en juin au BJP de le projeter comme candidat au poste de vice-chef des ministres de la NDA dans l’Uttar Pradesh.

« Le parti Nishad se présentera aux élections législatives de 2022 dans l’Uttar Pradesh en alliance avec le BJP. Nous gagnerons et formerons le gouvernement avec le BJP », a déclaré Sanjay Nishad, finalisant l’alliance pour l’élection cruciale.

Non seulement il avait demandé le poste de Dy CM, mais Sanjay Nishad avait également demandé que son parti soit représenté dans le cabinet Yogi avant les élections. Alors que les spéculations vont bon train sur une expansion du cabinet dans l’Uttar Pradesh, avec des sondages il y a à peine sept mois, les chances d’un remaniement ministériel s’amenuisent de jour en jour.

Sanjay Nishad avait affirmé qu’en le nommant adjoint CM et en représentant la communauté Nishad au sein du cabinet, le BJP serait en mesure de séduire les électeurs des communautés de Kewat, Mallah, Nishad, Majhwar et Bind. Ces communautés jouent un rôle important dans pas moins de 150 à 160 circonscriptions électorales dans l’est et le centre de l’UP.

Nishad avait déjà tenu des réunions avec Yogi Adityanath, le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah et le président du BJP JP Nadda pour faire pression et obtenir que ses demandes soient satisfaites. Alors qu’il a maintenant décidé de s’allier à nouveau avec le BJP dans le sondage de l’année prochaine, il n’est pas clair si le parti du safran a accepté ou non ses demandes.

