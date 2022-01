Élection UP 2022: Yogi Adityanath contre Akhilesh Yadav sur la promesse d’électricité gratuite

Akhilesh Yadav a annoncé aujourd’hui l’électricité gratuite pour les consommateurs domestiques jusqu’à 300 unités et l’électricité gratuite pour les agriculteurs à des fins d’irrigation.

Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a critiqué aujourd’hui le président national du Parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, après que ce dernier a promis 300 unités d’électricité gratuite pour les consommateurs nationaux. S’adressant à un rassemblement à Rampur, CM Yogi Adityanath a déclaré qu’Akhilesh aurait dû donner de l’électricité aux gens en premier lieu lorsqu’il était au pouvoir.

« Nous avons fourni de l’électricité à 70-75 districts. Je lisais il y a quelque temps que le président national du parti Samajwadi, Babua, disait quelque chose. Et il disait que s’ils votaient au pouvoir, ils donneraient de l’électricité gratuite. Ils n’avaient pas l’habitude de donner de l’électricité, encore moins de la donner gratuitement. Ils avaient l’habitude d’extorquer de l’argent au public et devraient s’en excuser. Aujourd’hui, nous pouvons dire qu’en Uttar Pradesh, l’électricité est fournie aux pauvres comme aux riches sans discrimination », a déclaré le CM Yogi Adityanath de l’Uttar Pradesh.

से पूछना चाहता , जब आप बिजली थे तो बात ? जनता से जो वसूली करते थे उसके लिए माफी तो मांग लो: मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath #JanVishwasYatra pic.twitter.com/s4pJ3rdqM6 – BJP Uttar Pradesh (@BJP4UP) 1er janvier 2022

Le chef du BJP a affirmé que les émeutiers étaient félicités dans la maison CM avant 2017, mais après 2017, les agriculteurs étaient félicités dans la maison CM. Le BJP est arrivé au pouvoir dans l’Uttar Pradesh en 2017. Il a déclaré que le gouvernement précédent exploitait les pauvres et encourageait les émeutiers et les terroristes.

« Les gens qui ont ouvert le feu sur Ram Bhakts aujourd’hui disent que s’ils avaient été au pouvoir, ils auraient aussi construit Ram Mandir. C’est votre force. Le pouvoir de votre banque de votes les oblige à se frotter le nez (au sol) », a déclaré le ministre en chef.

Yogi Adityanath a dit que c’est le même état où auparavant l’argent n’était disponible pour aucun lieu religieux et même les pauvres n’avaient pas de maisons. Évoquant le problème des raids fiscaux de Kanpur, Yogi a déclaré que les gens avaient vu comment des liasses de billets avaient été récupérées auprès de dirigeants liés au parti Samajwadi.

