Élection UP 2022: Yogi Adityanath dit que le parti Samajwadi et l’intelligence deux rives d’une rivière qui ne se rencontrent jamais

Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a fouillé le parti d’opposition Samajwadi (SP), affirmant que le parti et le renseignement sont les deux rives d’une rivière qui ne se rencontrent jamais. La remarque de Yogi Adityanath est venue en réponse au tweet de l’ancien ministre en chef Akhilesh Yadav dans lequel il affirmait qu’il y avait eu une augmentation des émeutes dans l’Uttar Pradesh sous le régime du BJP.

Au cours d’une émission sur une chaîne d’information privée aujourd’hui, Yogi a dit que la vérité est contraire à ce que prétend Akhilesh Yadav. Yogi a déclaré que les chiffres publiés par le NCRB à travers le pays ne montraient aucune émeute communautaire dans l’Uttar Pradesh. Le ministre en chef a déclaré que Yadav ne travaillait pas selon sa sagesse et dépendait de Twitter pour obtenir des informations. Yogi a dit que lorsque quelqu’un demande à Akhilesh de dire quelque chose, il le dit alors.

« Les gens se moquent de son tweet. Que peut-on dire à propos de ces personnes (du Parti Samajwadi) ? » dit Yogi.

Réagissant à l’affirmation d’Akhilesh Yadav selon laquelle le gouvernement du BJP inaugure des projets lancés par le parti Samajwadi, Yogi Adityanath a déclaré que le parti d’opposition et ses dirigeants ont tendance à humilier la population de l’Uttar Pradesh.

S’adressant à Twitter aujourd’hui, Yogi Adityanath a affirmé que les députés de l’opposition n’avaient rien à voir avec le développement. « Pour eux, le développement ne signifie que le « développement de soi » et le développement de la famille Saifai », a-t-il déclaré.

के विधायकों को विकास से कोई मतलब ही नहीं है। लिए विकास का मतलब केवल ‘स्वयं का विकास’ तथा ‘सैफई खानदान’ का विकास होता है। – Yogi Adityanath (@myogiadityanath) 21 septembre 2021

Le CM a affirmé qu’un bon gouvernement apporte la réflexion et la détermination pour le développement, mais lorsqu’un gouvernement égoïste, provoquant des émeutes et corrompu arrive au pouvoir, cela rend la vie des gens ordinaires difficile.

Akhilesh Yadav a critiqué le gouvernement du BJP sur diverses questions, notamment la loi et l’ordre, les problèmes des agriculteurs et le développement. Il a récemment prédit qu’il ne restait que six mois à ce « gouvernement arrogant qui est anti-agriculteurs, anti-pauvres, anti-femmes et anti-jeunes ».

