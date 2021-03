Élection UP Gram Panchayat 2021: date de l’élection Panchayat Uttar Pradesh, liste des sièges, liste de réservation finale, date des résultats, audience de la Cour suprême sur l’élection UP Panchayat

Élection Panchayat de l’Uttar Pradesh 2021

Uttar Pradesh Gram Panchayat Election 2021 Calendrier complet, date du scrutin, date de résultat: Les élections de l’Uttar Pradesh Panchayat se dérouleront en quatre phases à partir du 15 avril. La Commission électorale d’État a annoncé vendredi un calendrier détaillé, indiquant que la première phase du scrutin aura lieu le 15 avril, la deuxième phase le 19 avril, la troisième phase le 26 avril et quatrième le 29 avril. Les résultats seront annoncés le 2 mai.

Date et heure du sondage

Phase I: 15 avril

Phase II: 19 avril

Phase III: 26 avril

Phase IV: 29 avril

Le vote commencera à 7 heures et se poursuivra jusqu’à 18 heures.

Districts se rendant aux urnes lors de la phase I

Saharanpur

Ghaziabad

Rampur

Bareli

Hathras

Agra

Kanpur Nagar

Jhansi

Mahoba

Prayagraj

Hardoi

Ayodhya

Sharavasti

Sant Kabir Nagar

Gorakhpur

Jaunpur

Bhadohi

Districts se rendant aux urnes en Phase II

Muzaffarnagar

Baghpat

Gautambuddh Nagar

Bijnor

Amroha

Badayun

Eta

Mainpuri

Kannauj

Etawah

Lalitpur

Chitarkoot

Pratapgarh

Lucknow

Lakhimpur Khiri

Sultanpur

Gonda

Mahrajganj

Varanasi

Azamgarh

Districts se rendant aux urnes en Phase III

Shamli

Meerut

Moradabad

Pilibhit

Kasganj

Firozabad

Auraiya

Kanpur Dehat

Jalaun

Hamirpur

Fatehpur

Unnao

Amethi

Barabanki

Balrampur

Siddharth Nagar

Deoria

Chandauli

Mirzapur

Balia

Districts se rendant aux urnes en phase IV

Bulandshahar

Hapur

Sambhal

Shahjahanpur

Aligarh

Mathura

Farukhabad

Banda

Kaushambi

Sitapur

Ambedkar Nagar

Bahraich

Basti

Kushinagar

Ghazipur

Sonbhadra

Mau

Dates et heure de mise en candidature

Pour la phase I: nomination les 3 et 4 avril

Pour la phase II: nomination les 7 et 8 avril

Pour la phase III: nomination les 13 et 15 avril

Pour la phase IV: nomination les 17 et 18 avril

Les candidatures seront acceptées entre 8 h et 17 h.

Élection municipale UP 2017

Le Bharatiya Janata Party (BJP) avait balayé l’élection en remportant 14 des 16 postes de maire. Le parti Bahujan Samaj (BSP) de Mayawati est arrivé en deuxième position éloignée avec une victoire sur seulement deux sièges. Au moins 11 autres partis avaient contesté le scrutin, mais avaient été vides. Pour le conseiller municipal, 1300 sièges étaient à gagner. Parmi ceux-ci, le parti safran a de nouveau accaparé la part du lion avec 597 sièges. Le parti Samajwadi d’Akhilesh Yadav en a remporté 202, tandis que le BSP en a remporté 147 et le Congrès a obtenu 110 sièges.

Réservation de places dans les villages

L’élection de l’organe local était prévue en avril-mai, mais a rencontré des obstacles en raison d’un désaccord sur la réservation de sièges de panchayat dans les villages. En février, le gouvernement de l’État a publié un arrêté fixant 1995 comme année de référence pour la rotation des sièges réservés dans les collectivités locales des villages, des pâtés de maisons et des districts. Cependant, un pétitionnaire, Ajay Kumar, a contesté l’ordonnance en affirmant qu’elle enfreignait une notification antérieure qui avait fixé 2015 comme année de base. Sur ces arguments, le tribunal a demandé au gouvernement de suivre les règles de 2015 pour la réservation de sièges aux élections panchayat.

En février, la Haute Cour avait demandé à la Commission électorale de l’État d’organiser des élections panchayat avant le 30 avril. Le tribunal avait rejeté l’engagement de la CE de tenir les élections d’ici mai 2021. Le tribunal avait également noté que l’élection panchayat aurait dû avoir lieu le ou avant le 13 janvier 2021.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.