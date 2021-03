Élection UP Gram Panchayat 2021: date de l’élection Panchayat Uttar Pradesh, liste des sièges, liste de réservation finale, date des résultats, audience de la Cour suprême sur l’élection UP Panchayat

Élection UP Panchayat 2021

Uttar Pradesh Gram Panchayat Election 2021 Calendrier complet, date du scrutin, date de résultat: Les élections Uttar Pradesh Panchayat se dérouleront en quatre phases à partir du 15 avril. La Commission électorale d’État a annoncé aujourd’hui le calendrier, indiquant que la première phase aura lieu le 15 avril. la deuxième phase le 19 avril, la troisième phase le 26 avril et la quatrième phase aura lieu le 29 avril. Le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

Récemment, la Haute Cour d’Allahabad avait demandé au gouvernement de l’État de Yogi Adityanath d’achever le processus d’élection du panchayat d’ici le 25 mai.

Les élections devaient avoir lieu en avril-mai, mais ont dû faire face à des obstacles en raison d’un désaccord sur la réservation de sièges dans les villages. Ajay Kumar, un pétitionnaire, avait contesté l’ordonnance du gouvernement de l’État qui avait fixé 1995 comme année de référence pour la rotation des sièges réservés dans les collectivités locales des villages, des pâtés de maisons et des districts. Il a affirmé que l’ordonnance était en violation d’une notification antérieure qui avait fixé 2015 comme année de base.

Sur ces observations, le tribunal a demandé au gouvernement de suivre les règles de 2015 pour la réservation de sièges aux élections Panchayat.

En février, la Haute Cour avait demandé à la Commission électorale de l’État d’organiser des élections panchayat avant le 30 avril. Elle a rejeté l’engagement de la commission de tenir les élections d’ici mai 2021. En outre, la Cour avait noté que l’élection du panchayat aurait dû se tenir le ou avant le 13 janvier 2021.

Le Panchayati Raj a récemment publié une notification demandant à tous les magistrats du district de se préparer à l’ordre provisoire de réservation jusqu’au 19 mars. Le ministère avait demandé à l’administration de recueillir les objections et de préparer une liste du 24 au 25 mars.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.