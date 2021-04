Élection UP Panchayat 2021: l’épouse de Kuldeep Sengar parmi 19 candidats nommés par le BJP dans une nouvelle liste; nominations en cours

Selon la Commission électorale, le dépôt des déclarations de candidature pour divers postes pour l’élection Panchayat a commencé mercredi.

Élection Panchayat de l’Uttar Pradesh 2021: Le parti Bharatiya Janata (BJP) a publié une autre liste de 19 candidats pour l’élection Panchayat du district de l’Uttar Pradesh (UP) 2021. Auparavant, le parti avait publié une liste de candidats pour Lucknow Zila Panchayat Chunav. La dernière liste comprend également le nom de Sangeeta Sengar, épouse de l’ancien député du BJP Kuldeep Singh Sengar, condamnée dans l’affaire de viol Unnao en 2018.

Lundi, le gouvernement de Yogi Adityanath avait publié un ordre stipulant que pas plus de cinq personnes peuvent faire campagne ensemble pour les élections panchayat. Le gouvernement a également ordonné que le port de masques soit obligatoire pendant la campagne.

Selon la Commission électorale, le dépôt des déclarations de candidature pour divers postes pour l’élection Panchayat a commencé mercredi. Les candidats devront suivre le protocole Covid-19 lors du dépôt des candidatures et même pendant la campagne. Des équipes distinctes d’administration du district et de policiers ont été constituées pour s’assurer qu’il n’y ait pas de troubles.

Rien qu’à Lucknow, il y a 6218 postes de membres du Gram Panchayat, 494 postes de Gram Panchayat Pradhan, 628 postes de membre du bloc Panchayat et 25 postes de membres du district Panchayat. Au total, l’État compte 826 blocs de développement et 58 194 Gram Sabhas. Il y a un total de 7,31 813 salles dans les gram sabhas, 75 855 salles dans les kshetra / bloc panchayats et 30 051 salles dans 75 Zila panchayats. Selon le gouvernement de l’État, 880 Gram Panchayats ont été réduits au cours des cinq dernières années en raison de l’expansion des corps urbains. Alors que 59 074 villages de Pradhan ont été élus lors des élections de 2016, le prochain scrutin ne verra que 58 194 chefs de village élus.

Voici la liste des candidats du BJP pour l’élection UP Panchayat:

Bangarmau I Kailash Nath Nishad

Bangarmau II Mukesh Pal

Bangarmau III Yogendra Pratap Singh

Fatehpur 84 I Asish Kimar Kuril

Fatehpur 84 II Mahesh Chandra Dikshit Munna

Fatehpur 84 III Sangeeta Sengar

Safipur I Jaydevi Kuril

Safipur II Kamala Gautam

Safipur III Dilip Kumar alias Guddu Mishra

Sikandarpur Sarosi I Avinash Chandra alias Anand Awasthi

Sikandarpur Sarosi II Sarita Rajput

Sikandarpur Sarosi III Soni Ashok Shukla

Sikandarpur Sarosi IV Shivnandani Lodhi

Sikandarpur Karan I Pramod Kumar Rawat

Sikandarpur Karan II Chandra Bhushan Rawat

Sikandarpur Karan III Suresha Devi Gautam

Bighapur I Banshilal Lodhi

Bighapur II Sushma Kanaujia

Bighapur III Phulmati Yadav

UP Panchayat Election BJP Lucknow Candidate List

Chinhat Neetu Yadav

BKT I Anita Lodhi

BKT II Rampal Rawat

BKT III Aarti Rawat

BKT IV Asutosh Singh

Maal I Gyan Chandra

Maal II Hariom Raj

Maal III Ranjana Lahiri

Maal IV Ram Chandra Maurya,

Malihabad I Sunita Sharma,

Malihabad II Bhupendra Arkvanshi

Malihabad III Sunit Kanaujia

Kakori I Teji Ram

Kakori II Pooja Devi alias Kiran

Sarojini Nagar I Reena Chaudhary

Sarojini Nagar II Udit Kumar Yadav

Sarojini Nagar III Renu Singh

Mohanlalganj I Garima Anand

Mohanlalganj II Chandan Singh

Mohanlalganj III Jitendra Jaiswal

Mohanlalganj IV Amit Kumar Lodhi Chandan

Gosaiganj I Sangeeta Devi

Gosaiganj II Neetu Rawat

Gosaiganj III Pawan Kumar Sharma

Gosaiganj IV Aditya Mishra

Les élections UP Panchayat se dérouleront en quatre phases les 15, 19, 26 et 29 avril. Le vote à Lucknow aura lieu le 19 avril. Le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.