Élection UP Panchayat 2021: vote de la phase 2 demain; 11483 candidats en mêlée pour les panchayats de zila, 1,22 lakh pour les panchayats de gramme

Élection UP Panchayat 2021

Uttar Pradesh Gram Panchayat Election 2021 Phase-2 Polling demain: Le vote pour la deuxième phase du scrutin UP panchayat aura lieu demain (lundi 19 avril). Plus de 3,48 candidats lakh sont en lice pour plus de 2,23 postes lakh dans 20 districts et villes clés, dont Varanasi et Lucknow. Le scrutin commencera à partir de 7 heures et se poursuivra jusqu’à 18 heures. Parmi les districts qui iront aux urnes dans la deuxième phase sont Amroha, Azamgarh, Etawah, Etah, Chitrakoot, Kannauj, Gonda, Gautam Buddh Nagar, Pratapgarh, Budaun, Baghpat, Bijnor, Muzaffarnagar, Mainpuri, Maharajganj, Lakhimpur Kheri, Lalitpurpur et Lalitpurpur. Sultanpur. Environ 3,23 électeurs crores sont éligibles pour exercer leur droit de vote.

Il y a 11 483 candidats en lice pour 787 postes de membres de zila panchayats. Pas moins de 85 232 candidats sont en lice pour les 19 653 sièges des kshetra panchayats. Il y a 1 21 906 candidats pour 14 897 postes de gram panchayats. Pour les quartiers de Gram Panchayat, il y a pas moins de 1 30 305 candidats pour 1 87 781 postes.

PTI rapporte que plus de 2,31 fonctionnaires du scrutin lakh ont été déployés par la Commission électorale d’État (SEC) pour un bon déroulement des scrutins panchayat. Lors de la première phase du scrutin qui s’est tenue le 15 avril, un pourcentage moyen de vote de 71 a été enregistré. Les derniers sondages panchayat tenus en 2015 avaient enregistré un pourcentage de sondages de 72,11.

Au vu de la situation Covid-19, la commission d’État avait déclaré le mois dernier que pas plus de cinq personnes ne seraient autorisées à accompagner un candidat lors de la campagne de porte-à-porte pour les élections panchayat. Selon le PTI, le commissaire supplémentaire aux élections, Ved Prakash Verma, a déclaré que les équipes de trois membres avaient été formées sous la direction des magistrats de district supplémentaires pour s’assurer que les directives émises par la commission étaient suivies.

Au niveau du district, les médecins en chef sont devenus les officiers nodaux et l’accent a été mis sur la prévention des infections. Les électeurs devront porter des masques et maintenir une distance sociale dans les isoloirs. La commission a également émis des instructions pour faire des cercles en maintenant une distance de six pieds entre les électeurs debout dans la file. Les normes de distanciation sociale seraient également respectées lors du dépouillement des votes et des kits d’équipement de protection individuelle seraient disposés en fonction des besoins.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.