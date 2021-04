Élection UP Panchayat 2021: voter demain pour 2,21 sièges lakh dans 18 districts en phase 1

Élection Panchayat de l’Uttar Pradesh 2021: Le vote aura lieu de 7 h à 18 h demain, soit le 15 avril.

UP Panchayat Chunav 2021: Le vote pour la première des élections panchayat en quatre phases dans l’Uttar Pradesh dans 18 districts aura lieu demain. L’élection qui se tiendra à l’aide de bulletins de vote est considérée comme une demi-finale de l’élection de l’Assemblée de 2022. Un nombre sans précédent de 3,33 candidats lakh sont en lice pour les 2,21 sièges lakh qui vont aux urnes pour les postes de membres de Zila panchayat (conseil de district), de membres de kshetra (bloc) panchayat, de chefs de village panchayat et de membres de paroisse.

Date et heure de l’élection du panchayat dans l’Uttar Pradesh 2021: Le vote aura lieu de 7 heures à 18 heures demain, soit le 15 avril.

Uttar Pradesh Panchayat Election 2021 Liste des circonscriptions: Les districts qui vont aux urnes dans la première phase sont Ayodhya, Agra, Kanpur, Ghaziabad, Gorakhpur, Jaunpur, Jhansi, Allahabad, Bareilly, Bhadohi, Mahoba, Rampur, Raebareli, Shravasti, Sant Kabir Nagar, Saharanpur, Hardoi et Hathras.

Uttar Pradesh Panchayat Election 2021 Liste des candidats: Il y a 11 442 candidats pour le poste de membres de Zila panchayat pour 779 quartiers, tandis que jusqu’à 81 747 candidats se présentent dans 19 313 quartiers de kshetra panchayats. Pour le gram panchayat, il y a 1 14 142 candidats pour 14 789 postes. Pour les salles de gram panchayat, il y a 1 26 613 candidats pour 1 86 583 sièges.

Uttar Pradesh Panchayat Election 2021 Liste des partis: C’est la première fois que les partis politiques soutiennent ouvertement les candidats. Les candidats, cependant, contesteront les sondages sur les symboles attribués par le CE. Outre des partis comme le BJP, le BSP, le parti Samajwadi et le Congrès, l’AIMIM, le parti Aam Aadmi et le parti Azad Samaj du chef de l’armée Bhim Chandra Shekhar Aazad font leurs débuts dans l’État.

Lignes directrices sur le COVID-19 de l’élection 2021 du Panchayat de l’Uttar Pradesh: Le commissaire supplémentaire aux élections, Ved Prakash Verma, a déclaré qu’une équipe de trois membres avait été formée sous la direction des magistrats de district supplémentaires pour s’assurer que les directives émises par la SEC étaient suivies. Au niveau du district, les médecins en chef ont été nommés officiers nodaux et l’accent a été mis sur la prévention du COVID-19. Les électeurs devront porter un masque et maintenir leur distanciation sociale. La CE organisera également des kits EPI selon les besoins.

