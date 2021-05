Élections 2021: Ai-je besoin de mon propre crayon pour voter? Règles de sécurité Covid | Politique | Nouvelles

Les responsables à travers le pays ont travaillé pour s’assurer que les bureaux de vote sont sûrs Covid pour le «super jeudi» des élections locales. Ils disent que des règles de distanciation sociale similaires actuellement appliquées dans les magasins seront appliquées dans les centaines d’écoles, de centres communautaires et d’autres lieux de vote. Le Réseau des conseils de district, qui représente de nombreux directeurs du scrutin responsables des élections, exhorte les gens à voter en toute sécurité et à s’attendre à ce que les choses soient différentes du processus de vote habituel.

Un nettoyage régulier sera effectué dans les bureaux de vote. Les responsables affirment que des panneaux et des marquages ​​au sol clairs ont été mis en place pour aider à gérer les files d’attente.

Des écrans pour séparer les électeurs du personnel devraient être en place dans la plupart des bureaux de vote.

Plusieurs musées, théâtres et autres lieux inattendus sont aujourd’hui utilisés comme bureaux de vote à la place des installations précédentes qui sont utilisées comme centres de vaccination.

Les conseils demandent aux électeurs de:

Ne vous présentez pas aux bureaux de vote s’ils s’auto-isolent ou s’ils présentent des symptômes de coronavirus. Ils peuvent demander une procuration d’urgence à la place; Apportez leurs propres stylos ou crayons, bien que la plupart des lieux soient censés fournir des crayons propres de rechange; Portez un masque facial à moins d’être exemptés; Utilisez un désinfectant pour les mains pour se nettoyer les mains à l’entrée et à la sortie des bureaux de vote; distanciation sociale; Attendez-vous à ce que le vote prenne un peu plus de temps cette année car les stations peuvent fermer brièvement pendant la journée pour le nettoyage.

Bill Cullen, président du groupe des chefs de la direction du réseau des conseils de district, a déclaré: «Les élections locales de cette année ne seront pas comme les autres, se déroulant pendant une pandémie.

«Les conseils ont tout mis en œuvre pour essayer de les faire fonctionner de la manière la plus fluide, la plus sûre et la plus normale possible. Les électeurs doivent être rassurés que les bureaux de vote ont été rendus sûrs et sécurisés par Covid, et que le personnel sera sur place pour aider les gens à exercer en toute sécurité leur droit de vote.

«Cependant, nous avons besoin que les membres du public jouent leur rôle, en suivant quelques mesures de sécurité simples, avec lesquelles ils seront familiers lorsqu’ils se rendront à n’importe quel endroit à l’intérieur.

«Bien que nous demandions aux gens de se préparer à ce que cela puisse prendre un peu plus de temps que d’habitude pour voter, et d’apporter leur propre stylo ou crayon s’ils le peuvent, bien que nous ayons beaucoup de pièces de rechange.»