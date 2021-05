Élections 2021: Allahabad HC affirme que la CE, le gouvernement et les tribunaux supérieurs n’ont pas compris les conséquences désastreuses de la conduite de sondages au milieu d’une pandémie

Le tribunal a également souligné dans son ordonnance comment les infections à coronavirus ont atteint les villages de l’État alors que les élections panchayat s’ajoutaient à la flambée.

La Haute Cour d’Allahabad a déclaré qu’en organisant le panchayat chunav dans l’Uttar Pradesh et des élections à l’Assemblée dans d’autres États, la Commission électorale, les tribunaux supérieurs et le gouvernement n’avaient pas compris les conséquences désastreuses des scrutins. Entendant une pétition d’un constructeur demandant la protection contre une arrestation, un banc de juge unique du juge Siddharth Verma a fait les observations tout en accordant une protection contre l’arrestation jusqu’en janvier 2022 pour des motifs spéciaux. Une plainte a été déposée contre le constructeur basé à Ghaziabad par la police de l’UP pour défaut de possession présumé de biens.

Précisant les motifs particuliers, le tribunal a déclaré que l’appréhension de la mort pour des raisons telles que la pandémie actuelle de nouveau coronavirus peut certainement être considérée comme un motif d’octroi d’une caution anticipée. Le tribunal a également souligné dans son ordonnance comment les infections à coronavirus ont atteint les villages de l’État alors que les élections panchayat s’ajoutaient à la flambée.

Le tribunal a observé que l’État manquait de préparation et de ressources pour contrôler la propagation du nouveau coronavirus.

Le tribunal a ajouté qu’en raison des récentes élections panchayat, un grand nombre de FIR ont été enregistrées dans les villages. Le juge a déclaré que compte tenu de la situation générale des villages après les élections du panchayat, un grand nombre d’accusés peuvent être infectés et leur infection peut ne pas avoir été détectée.

La Haute Cour d’Allahabad avait exprimé hier son mécontentement quant au montant de l’indemnisation offert par la CE et le gouvernement de l’UP aux fonctionnaires décédés dans l’exercice de leurs fonctions. Le tribunal a demandé à la CE et au gouvernement de l’État de reconsidérer le montant de l’indemnisation et de l’augmenter à hauteur de Rs 1 crore.

Le Centre et la Commission électorale ont été critiqués par l’opposition et les hautes cours pour avoir organisé des scrutins, ignorant la menace d’une deuxième vague de COVID-19.

