Élections 2021: Boris lance le dernier cri de ralliement – Les conservateurs sont prévenus pour le «Super jeudi» WIN | Politique | Nouvelles

Boris Johnson: “ Bonne chance ” de “ dispenser ” 1m + à partir du 21 juin

Hier soir, les députés et militants conservateurs étaient de plus en plus confiants de remporter des triomphes clés dans des sondages serrés à Hartlepool, à Teesside et dans les West Midlands. Ils espéraient un «rebond des vaccins» dans la vague des élections suite au succès du déploiement par le gouvernement de plus de 50 millions de coups Covid.

Leur confiance fait suite à une série de sondages d’opinion suggérant que leur parti remportera un superbe triomphe aux élections partielles parlementaires en évincant les travaillistes dans le territoire du cœur du «mur rouge» auparavant solide comme le roc à Hartlepool.

Cela intervient alors que M. Johnson a insisté sur le fait que les conservateurs se consacrent aux «priorités du peuple» dans un appel au soutien avant les élections locales du «Super jeudi» d’aujourd’hui à travers le pays.

Le premier ministre a pris la piste électorale à Stourbridge, dans les West Midlands, pour soutenir la demande de vote de son parti au conseil et aux scrutins du maire.

Et dans un message de veille du vote avant l’ouverture des bureaux de vote à 7 heures aujourd’hui, il a déclaré: «Ce gouvernement conservateur continue de se concentrer sur les priorités du peuple, un déploiement de vaccins de premier plan et une meilleure reconstruction après la pandémie, avec des plans pour d’énormes nouveaux investissements et emplois dans tout le pays.

«Et ce sont vos candidats conservateurs locaux qui livrent des choses comme plus de policiers dans les rues, avec plus de 8 000 nouveaux agents déjà recrutés, réparant les nids-de-poule et recyclant vos déchets.

Élections 2021: les conservateurs espèrent un «coup du chapeau du Super Jeudi» alors que Boris lance le dernier cri de ralliement (Image: NUMBER10 • GETTY)

Boris Johnson a insisté sur le fait que les conservateurs se consacrent aux “ priorités du peuple ” dans un appel aux votes (Image: GETTY)

«Ce sont les maires conservateurs qui apportent de nouveaux investissements et des emplois locaux dans leurs régions.

«Un nouveau port libre et des emplois verts sont en route vers Teesside et de nouveaux tramways, lignes de métro et modernisations de stations dans les West Midlands. Les conservateurs ont fait plus en quatre ans que les politiciens travaillistes complaisants ne l’ont fait depuis des décennies.

«Keir Starmer et le parti travailliste se concentrent sur les jeux politiques pendant que nous continuons à livrer pour les gens à travers le pays.

«Aujourd’hui, votez pour des candidats conservateurs qui se concentreront sur vos priorités.»

Le maire de Tees Valley, Ben Houchen, et Andy Street, son homologue des West Midlands, devraient également remporter un deuxième mandat dans les emplois qu’ils ont remportés il y a quatre ans.

Pendant ce temps, le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer était prêt pour une nouvelle guerre civile dans son parti, admettant qu’il pouvait «porter la canette» pour une raclée dans les sondages pour les conseils, les assemblées décentralisées, les mairies et le siège de Hartlepool.

En dépit de l’humeur dynamique de certains conservateurs, le premier ministre a fait preuve de prudence lors de sa campagne électorale hier.

Interrogé sur la question de savoir si son parti réussirait un «tour du chapeau» de victoires aux sondages, le Premier ministre a déclaré: «De toute évidence, avec ceux-là, je pense qu’Andy Street a fait un travail remarquable dans les West Midlands, je pense que Ben Houchen est un maire fantastique en Teesside et évidemment nous nous battons pour chaque vote à Hartlepool.

«Mais ce sont des compétitions difficiles et Hartlepool en particulier, vous devriez dire, cela n’a pas été un siège conservateur depuis sa création – il y a 46 ans ou quoi que ce soit.

«Je pense donc que ce sera un combat très difficile, mais j’espère que tout le monde sortira pour voter.»

Un député conservateur a déclaré hier: «L’ambiance est très positive à la porte. Je pense que nous allons bien faire.

Mais les chefs conservateurs continuaient de minimiser les attentes hier soir. Une source du parti a qualifié le sentiment au sein du haut commandement conservateur de «nerveux», ajoutant: «Ce sont des élections difficiles pour nous.»

Le premier ministre a pris la piste électorale à Stourbridge dans les West Midlands (Image: GETTY)

En campagne à Stourbridge hier avec le maire de West Midlands, M. Johnson a affirmé que son parti faisait face à une bataille «difficile» pour les votes malgré un récent sondage d’opinion montrant une avance de 17 points des conservateurs sur le parti travailliste.

Interrogé pendant la campagne électorale, le premier ministre a déclaré: «C’est une série d’élections très difficiles.

«Je pense que la dernière fois que nous nous sommes présentés pour plusieurs de ces sièges au conseil, nous étions à un filigrane particulièrement élevé, et nous nous battrons pour absolument chaque vote.

«J’exhorte tout le monde dans le pays à sortir et à voter demain, ce sont des élections très importantes.

«Je pense que le choix est clair – entre l’opposition travailliste qui semble absolument déterminée à jouer à des jeux politiques et le gouvernement qui poursuit notre programme, qui respecte les priorités des gens – par exemple avec le déploiement du vaccin.

«Je pense que nous avons fait 50 millions de coups maintenant dans ce pays et un adulte sur quatre a eu deux coups, mais nous avons des conseillers locaux dans tout le pays qui sont absolument dévoués à faire le meilleur pour leur électorat en termes de de meilleurs services pour une réduction des impôts – c’est ce qu’ils font. »

Boris Johnson porte un masque facial avec le drapeau gallois lors de la visite de Barry Island pendant la campagne électorale du Senedd (Image: GETTY)

Les chefs travaillistes craignaient que les sondages montrent que leur parti a fait peu de progrès depuis la défaite écrasante des élections générales de 2019.

Sir Keir a admis hier qu’il pourrait être un leader qui «porte la canette» pour un nouveau revers électoral.

S’adressant aux radiodiffuseurs lors de la campagne électorale à Birmingham hier soir, le dirigeant travailliste a déclaré: «J’assume l’entière responsabilité de tout ce que fait le Parti travailliste, y compris les élections, quelles qu’elles soient demain.

«Et pour moi, c’est très important – c’est la même approche que j’ai adoptée lorsque j’étais directeur des poursuites pénales à la tête du Crown Prosecution Service pendant cinq ans, c’est-à-dire lorsque les choses vont bien, le chef reçoit les applaudissements; quand ils ne vont pas bien, le chef porte le bidon et prend la responsabilité.

«Et c’est ce que je ferai de ces élections, comme je le ferai dans tout ce que fera le Parti travailliste.

«Je suis conscient, tout le parti est conscient, que ce n’est qu’une étape sur la voie des prochaines élections générales.

«Mon travail consiste à faire en sorte que nous puissions passer de l’endroit où nous étions en décembre 2019 à une position pour gagner les prochaines élections générales. Je suis tout à fait déterminé à le faire.

Interrogé pour savoir s’il pourrait y avoir un changement de stratégie en cas de mauvaise performance aux élections, Sir Keir a déclaré aux radiodiffuseurs: «Je suis très clair que la stratégie consiste à aller de là où nous étions en 2019, à gagner les prochaines élections générales.

«C’est le seul objectif de ce que je fais, ce que fait mon leadership.

Guide des élections 2021 MAPPED (Image: EXPRESS)

«Cela va prendre du temps. Nous faisons des progrès, c’est bien – mais je n’ai jamais pensé que cela se produirait dans un an.

«Nous avons encore du travail à faire, quels que soient les résultats de demain.»

Des sondages d’opinion récents ont suggéré que le parti travailliste risquait de perdre Hartlepool et de céder le contrôle d’un certain nombre de conseils à travers son ancien cœur traditionnel du «mur rouge» dans les Midlands et le nord de l’Angleterre.

Le sondage YouGov publié la semaine dernière a suggéré que les conservateurs pourraient prendre le relais en tant que plus grand parti à Bolton et Dudley.

La pandémie de coronavirus retardant de 12 mois une multitude d’élections, cela signifie qu’il y aura deux ans de scrutins qui auront lieu à travers le pays aujourd’hui.

Les électeurs auront leur mot à dire sur la composition des conseils anglais, du Parlement écossais et du Welsh Senedd, et décideront qui détient le pouvoir dans les mairies, un certain nombre de régions choisissant les maires régionaux.

Hartlepool élira également un nouveau député alors que le parti travailliste cherche à conserver un siège rouge depuis sa création dans les années 1970.

Le chef de la Lib Dem, Sir Ed Davey, a déclaré que le style de campagne habituel du parti avait été entravé par les restrictions relatives aux coronavirus.

Lors de sa campagne à Surbiton, dans le sud-ouest de Londres, il a déclaré: «Nous pensons que nous pouvons faire des progrès et aller de l’avant, et nous espérons pouvoir faire des gains à la fois des conservateurs et des travaillistes dans le nord et le sud.

«La réalité est que ça a été une campagne étrange et c’est pourquoi il est si difficile d’en dire plus.

«Normalement, les libéraux démocrates font campagne depuis des mois, des mois et des mois, s’adressant aux gens sur le pas de la porte.

«C’est ainsi que sont les démocrates libéraux – nous sommes des militants de la base, les gens savent que s’ils votent pour un candidat libéral démocrate, ils obtiennent un politicien local actif qui fait avancer les choses, qui se soucie de l’environnement.

«Notre seul défi est que nous n’avons pas été en mesure de parler aux gens de la manière habituelle que nous avons eue dans le passé.»