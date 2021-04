Élections 2021: le Premier ministre Narendra Modi fera campagne aujourd’hui au Tamil Nadu, au Kerala

Le BJP du Tamil Nadu a déclaré sur son compte Twitter officiel que le PM Modi était vêtu du traditionnel «veshti» (dhoti), chemise et «angavastram» lors de sa visite.

Élections 2021: le Premier ministre Narendra Modi fera campagne aujourd’hui au Tamil Nadu et au Kerala pour soutenir les candidats à la NDA. Après avoir fait campagne en Assam et au Bengale occidental, le Premier ministre Modi est arrivé au Tamil Nadu tard dans la soirée.

PM Modi s’adressera d’abord à un rassemblement public au terrain Amma Thidal de Madurai (11h30), puis il se rendra au Kerala où il s’adressera à une réunion publique au stade RG Indoor à Pathanamthitta. Il retournera ensuite au Tamil Nadu pour s’adresser à deux réunions publiques – l’une au Vivekananda College Ground à Kanyakumari (16 h 15) et au Greenfield Stadium à Thiruvananthapuram (18 h 15).

Hier, PM Modi a visité le célèbre temple de Meenakshi Amman et y a offert des prières.

Prié au temple Madurai Meenakshi Amman. pic.twitter.com/ZUDRIZavDH – Narendra Modi (@narendramodi) 1 avril 2021

Le BJP du Tamil Nadu a déclaré sur son compte Twitter officiel que le PM Modi était vêtu du traditionnel «veshti» (dhoti), chemise et «angavastram» lors de sa visite.

Il a également partagé des photos de Modi qui a été reçu par les prêtres du temple et qui a reçu l’honneur de «poorna kumbha». Le PM s’est rendu au temple par la route. Le BJP a partagé une vidéo de la cavalcade du PM montrant des gens faisant la queue des deux côtés de la route pour saluer le PM et scandant « Bharat Mata ki Jai ».

Des élections à 234 sièges de l’Assemblée au Tamil Nadu sont prévues le 6 avril et le BJP fait face aux urnes en alliance avec l’AIADMK au pouvoir.

Le BJP conteste également le vote par sondage de Kanyakumari Lok Sabha, rendu nécessaire en raison de la mort du député du Congrès H Vasantha Kumar, décédé du COVID-19, l’année dernière.

Le chef du BJP et ancien ministre de l’Union, Pon Radhakrishnan, est le candidat du parti pour le scrutin partiel.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.