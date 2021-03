Élections 2021 Mises à jour en direct: Tamil Nadu, Kerala, Bengale occidental, Assam, Assemblée de Pondichéry Élection 2021 Sondage d’opinion, Dernières nouvelles

Par: FE Online |

Mis à jour: 30 mars 2021 09:24:10

Bengale occidental, Tamil Nadu, Kerala, Assam, Pondichéry – Mises à jour en direct des élections 2021: les partis politiques tels que le BJP, le TMC, le Congrès, l’AIADMK, le DMK et le CPIM ont intensifié leur campagne avant les scrutins du 1er avril et du 6 avril.

Mises à jour en direct des élections de l’Assemblée 2021: Alors que les élections de phase 2 au Bengale occidental et en Assam auront lieu le 1er avril, le Tamil Nadu, le Kerala et Pondichéry se rendront aux urnes le 6 avril.

Mises à jour en direct des élections de l’Assemblée 2021: Avec seulement une semaine pour les élections du 6 avril au Kerala, au Tamil Nadu et à Pondichéry, le Premier ministre Narendra Modi fera campagne aujourd’hui dans ces trois États. Il s’adressera à un rassemblement à Palakkad au Kerala (11 heures), à Dharapuram au Tamil Nadu (12 h 50) et à Pondichéry (16 h 35). D’un autre côté, c’est aujourd’hui le dernier jour pour faire campagne en Assam et au Bengale occidental pour l’élection de phase 2 qui se tiendra le 1er avril. Le président du BJP, JP Nadda, fera campagne en Assam. Il s’adressera à des rassemblements à Dharmapur (midi), Bilasipara (13 h 40 est) et Rani (ouest Guwahati 15 h 20). Assam CM Sarbananda Sonowal fera également campagne à Ratabari, North Karimganj, Dholai, Silchar, Sonai et Udharbond. Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, fera également campagne en Assam aujourd’hui. Amit Shah sera au Bengale occidental aujourd’hui. Il organisera des tournées à Nandigram, Debra, Side West et Diamond Harbour. Le chef du TMC, Mamata Banerjee, fera également campagne dans l’État pour l’élection de phase 2.

D’autre part, le chef du DMK, le député Staline, le chef de l’AIADMK et le Tamil Nadu CM Edappadi K Palaniswamy, feront campagne dans tout l’État pour courtiser les électeurs. Kerala CM Pinarayi Vijayan fera également campagne dans l’état pour les sondages du 6 avril. Hier, ciblant son rival MK Staline sur le sujet de la foi, le ministre en chef du Tamil Nadu, K Palaniswami, a déclaré que les membres de l’AIADMK étaient de vrais croyants et s’en sont pris au chef du DMK pour certains actes controversés du passé, y compris celui qui aurait « essuyé » le kumkum de son front. D’autre part, le président du DMK, le député Staline, a promis que la loi sur la citoyenneté (amendement) ne serait pas autorisée dans le Tamil Nadu si son parti était élu au pouvoir lors des élections de l’Assemblée du 6 avril et a critiqué l’AIADMK au pouvoir pour avoir « soutenu » le BJP au Parlement. sur la question.

Lundi, l’ancien ministre en chef du Bengale occidental, Buddhadeb Bhattacharya, a sévèrement critiqué le TMC au pouvoir et le BJP, les accusant de ruiner l’État et ses références laïques. Bhattacharya, 76 ans, a déclaré que seule l’alliance Gauche-Congrès-ISF pouvait sortir l’État de l’obscurité. Notant que « le silence d’un crématorium » prévaut à Singur et Nandigram, il a allégué que sous la dispense actuelle, l’Etat a reculé dans l’agriculture, alors qu’aucune industrie n’a été établie pendant ses 10 ans de mandat.