Le BJP peut-il réduire sa dépendance vis-à-vis du Premier ministre afin de remporter des élections successives dans tous les États ? (Photo d’archive)

«Nous recherchons toujours des personnalités en tant que rédempteurs ou messies», explique l’auteur-journaliste Rasheed Kidwai, expliquant pourquoi la démocratie indienne tourne autour de personnalités cultes plutôt que de partis politiques. Selon lui, cela a été le cas historiquement – ​​encore plus depuis la période précédant les élections de Lok Sabha de 2014, lorsque Narendra Modi a conduit le parti Bharatiya Janata vers une victoire historique contre le Congrès. À l’approche des élections dans cinq États, le BJP est redevenu le moteur de ses victoires électorales répétées depuis 2014.

Confronté à ce qui pourrait être sa bataille électorale la plus difficile à la suite de la pandémie de Covid, le BJP s’est lancé dans une stratégie précise pour pousser la « marque Modi » avant les élections dans des États comme l’Uttar Pradesh et l’Uttarakhand. De hauts dirigeants comme le ministre de l’Intérieur Amit Shah et le président du parti JP Nadda se sont fait un devoir de réaffirmer les références du Premier ministre Modi en tant que « Vikas Purush ». La multitude d’investitures par le Premier ministre dans UP, avant que le code du scrutin ne démarre, fait également allusion à une stratégie similaire du BJP.

Miser sur la marque Modi

La dépendance du BJP à l’égard de Modi pour le guider dans les eaux politiques difficiles n’aurait pas pu être plus prononcée. La fureur contre la gestion par le gouvernement de la situation du COVID-19 et l’agitation au sujet des lois agricoles ont conduit à un accord au sein du BJP selon lequel les dirigeants locaux sont tenus de faire face à l’opposition au pouvoir lors des élections. Pourtant, de récents sondages pour les élections à venir dans cinq États, principalement l’Uttar Pradesh, suggèrent que ce n’est peut-être pas le cas pour le Premier ministre.

Une enquête récente de YouGov, une société internationale d’études de marché et d’analyse de données basée sur Internet, montre que le taux d’approbation de Modi parmi les Indiens urbains s’est amélioré depuis août. La popularité est passée de 53 pour cent début août à 58 pour cent en octobre. L’enquête a indiqué que l’approbation de PM Modi est la plus élevée parmi les résidents de l’Inde du Nord – à 63 %, tandis que la désapprobation est la plus élevée parmi les Indiens du Sud à 36 %.

Centralité de la persona Modi

Le BJP peut-il réduire sa dépendance vis-à-vis du Premier ministre afin de remporter des élections successives dans tous les États ? « Idéalement oui, mais pratiquement non, car si l’Inde a importé le modèle de démocratie parlementaire de Westminster, elle devient de plus en plus une démocratie de premier ministre. En 1951-1952, le slogan était « un vote pour le Congrès est un vote pour Nehru », mais c’est l’inverse maintenant. »

Le problème, dit Kidwai, c’est que le BJP, ou tout autre parti d’ailleurs, ne peut pas devenir indépendant des personnalités. « C’est comme au cricket où nous dépendons de Kohli, Sachin ou Dhoni plutôt que dans des équipes comme l’Australie où même des joueurs comme Matthew Wade arrivent au numéro 7 au bâton parce que gagner des matchs est la responsabilité de toute l’équipe. »

L’auteur Nilanjan Mukhopadhyay, qui a fait la chronique de la carrière politique de Modi jusqu’à ce qu’il devienne Premier ministre, estime que la dépendance accrue du BJP à l’égard de Modi était due au fait qu’il s’agit d’un « parti animé par la centralité de la personnalité de Modi ».

« C’est la caractéristique du BJP depuis 2014, l’accent étant davantage mis sur l’individu et moins sur l’organisation. L’organisation a principalement été un suppliant pour l’individu, contrairement au style de fonctionnement collégial de l’ère Vajpayee-Advani », a déclaré Mukhopadhyay à FinancialExpress.com.

Le capital-marque : la clé du succès politique

Robin Sharma, fondateur de ShowTime Consulting, déclare que le BJP a réussi à créer l’impression que le Premier ministre travaille dur et honore sa parole, ce qui a permis au BJP de remporter des succès électoraux au cours de toutes ces années.

« Si vous écoutez ses discours, ‘gareeb’, ‘kisan’, ‘je viens d’une famille pauvre’ – ces mots sont plus souvent utilisés pour refléter sa personnalité en tant que pro-pauvres, le reliant ainsi aux masses », raconte Sharma. FinancialExpress.com, ajoutant que même dans le cas de l’abrogation des lois agricoles, le Premier ministre a réussi à se positionner comme quelqu’un qui se soucie des agriculteurs et des pauvres. « Il a réussi à présenter une personnalité qu’il est doux, lorsqu’il s’agit d’agriculteurs ou de pauvres. Il a envoyé un message aux agriculteurs et aux pauvres qu’il est un « Pradhan Sevak » », a-t-il ajouté.

La communication a été un gros plus pour Modi lorsqu’il s’agit de se connecter avec les masses. Amitabh Tiwari, conseiller principal chez WarRoom Strategies, suggère que Modi a été en mesure de combler le fossé entre la marque et le consommateur final grâce à l’utilisation des médias sociaux. « La marque est elle-même devenue le consommateur final. Aujourd’hui, n’importe qui peut accéder à Modi sur son téléphone, via des vidéos, mais aussi des fonctionnalités, via Namo App.

Sharma convient qu’établir une connexion avec les masses est aussi important que d’avoir une vision, à la fois pour le chef et pour le parti. « Si vous allez dans une zone reculée, les gens là-bas sont clairs sur l’idéologie de Modi et du BJP, mais confus au sujet de tout autre parti. »

Marque Modi vs Marque Yogi

Cependant, la popularité croissante du Premier ministre, même face à des adversaires, a également conduit à des murmures sourds sur le moment propice pour que Modi accroche ses bottes, et si quelqu’un au sein du parti a le potentiel d’égaler le Premier ministre en termes de stature et de marque. valeur. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, est un leader du BJP qui a connu une immense popularité au cours des dernières années et est considéré par beaucoup comme un successeur de Modi.

Sanjay Kumar, codirecteur de Lokniti, a déclaré que « la marque Modi » pourrait certainement décliner lors des élections à l’UP parce que « Yogi est devenu très fort au sein du BJP ». Il prévient cependant que même un leader régional fort comme Yogi ne peut pas minimiser Brand Modi ou penser à remplacer le Premier ministre.

Kidwai, cependant, suggère que Yogi Adityanath est une « autre bouilloire de poisson » qui a fait sentir sa présence au sein du parti, où Modi a clairement délimité les lignes entre lui et les autres dirigeants.

« Yogi Adityanath n’est pas une personne qui a gravi les échelons du BJP et du Sangh Parivar et a fait une entrée latérale, et a un réseau organisationnel parallèle en ce qui concerne l’UP de l’Est. Nous savons donc que même en étant l’un d’entre eux, il est distinct », a déclaré Mukhopadhyay.

L’enquête « Mood of the Nation » menée par India Today en août de cette année a révélé qu’Adityanath était le deuxième visage du Premier ministre le plus favorable après Narendra Modi. Cependant, son image d’hindoutva pur et dur est ce qui peut l’empêcher d’être accepté comme un leader de masse comme Modi, qui a clairement fait passer le message qu’il défend un leadership fort, une gouvernance sans corruption, la transparence, l’inclusion sociale et le nationalisme.

« C’est peut-être la première fois que Modi fait face à une sorte de défi de l’intérieur. Cela ne doit pas être considéré comme une lutte pour le pouvoir au sein du BJP car Yogi Adityanath est trop petit, sa base est trop limitée au partisan inconditionnel de l’Hindutva. Mais il y a eu quelqu’un qui s’est levé au sein du BJP qui a dit – « Moi aussi, moi aussi », conclut Mukhopadhyay.

