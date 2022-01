Élections 2022 Mises à jour en direct : PM Modi à Ferozpur au Pendjab aujourd’hui, Yogi appelle Oppn dans UP « disciples du Kansa »

Le Premier ministre Narendra Modi se rend aujourd’hui à Ferozpur, dans le Pendjab, où il posera la première pierre de plusieurs projets de développement d’une valeur de plus de 42 750 crores de roupies.

Le Premier ministre Narendra Modi se rend aujourd’hui à Ferozpur, dans le Pendjab, où il posera la première pierre de plusieurs projets de développement d’une valeur de plus de 42 750 crores de roupies. Ces projets comprennent l’autoroute Delhi-Amritsar-Katra, le centre satellite PGI à Ferozepur et deux nouvelles facultés de médecine à Kapurthala et Hoshiarpur, a indiqué le PMO dans un communiqué.

Mardi, le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a qualifié le parti Samajwadi de « disciples du Kansa », et non de Lord Krishna et a déclaré qu’ils devraient craindre ce dernier pour avoir donné naissance à des éléments sans scrupules comme « Kans » et pour avoir brûlé l’État dans le feu de haine.

Alors que plusieurs sondages préalables au scrutin ont prédit un combat au coude à coude entre le Congrès et le parti Aam Aadmi au Pendjab, l’entrée de l’alliance BJP-Captain Amarinder Singh a ajouté une nouvelle dimension au concours. Un syndicat d’agriculteurs a également annoncé qu’il contesterait les prochains scrutins qui s’est maintenant transformé en un concours à plusieurs angles.