Élections 2022 Mises à jour en direct: PM Modi à Manipur aujourd’hui, pour lancer 22 projets d’une valeur de Rs 4 800 crore

Le Premier ministre Narendra Modi se rendra aujourd’hui au Manipur, un lieu de scrutin, pour inaugurer 13 projets et poser les premières pierres de neuf autres. Les 22 projets pris ensemble valent Rs 4 800 crore. Mercredi, il posera les premières pierres de projets de développement d’une valeur de plus de 42 750 crores de roupies, notamment l’autoroute Delhi-Amritsar-Katra et un centre satellite PGI.

Lundi, le chef du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, a affirmé que le Seigneur Krishna venait à ses rêves chaque nuit pour lui dire qu’il formerait le gouvernement et établirait Ram Rajya dans l’Uttar Pradesh après les prochaines élections législatives de l’État. L’ancien ministre en chef de l’UP, Yadav, a fait cette déclaration, bien que dans une veine plus légère, lors d’une fonction organisée pour l’intronisation du député du BJP à Bahraich, Madhuri Verma, dans son parti.

Pendant ce temps, au milieu de la forte augmentation des cas de COVID-19 dans les États, la Commission électorale a demandé à cinq États liés aux sondages d’intensifier la vaccination contre Covid-19. EC a écrit aux secrétaires en chef de cinq États liés au scrutin, leur demandant d’« accélérer » le rythme de la vaccination contre le Covid-19 et a fait part de ses préoccupations concernant le faible pourcentage de couverture de la première dose au Manipur.