Élections 2022 : Pourquoi le récit de l’opposition ne parvient pas à dépasser les échecs du BJP

La victoire écrasante de la NDA dirigée par le BJP en 2014 sur la « vague Modi » est considérée comme un tournant dans l’histoire de la politique indienne. Non seulement c’était la première fois que le parti Bharatiya Janata pouvait s’imposer comme une puissance à part entière, mais le parti réussissait à le projeter comme une victoire de plus de 1,2 milliard d’Indiens. La perception du gouvernement, et de Narendra Modi en tant que chef, était telle que les séquelles des résultats des élections de Lok Sabha ont continué de se répercuter sur les élections dans des États comme l’Uttar Pradesh, le Maharashtra, les députés, le Chhattisgarh, l’Assam et d’autres comme le safran. tsunami a balayé la majeure partie du pays.

Modi gagnait clairement la bataille de la perception. Et il était évident que le ‘Modi vs All’ ne faisait que contribuer à la montée du phénomène Modi. Plus les attaques de l’opposition contre Modi étaient personnelles, plus il semblait en profiter. Des années plus tard, on pourrait supposer que l’opposition aurait tiré ses leçons, en particulier après le résultat des élections de 2019.

Mais à l’approche des élections dans cinq États qui pourraient potentiellement donner le ton aux élections de Lok Sabha en 2024, l’opposition semble aussi éclatée qu’avant. Le Congrès est aux prises avec son propre dilemme, son récit pour les sondages est, encore une fois, axé uniquement sur la critique du gouvernement NDA et du Premier ministre Narendra Modi.

‘Je, moi, moi-même syndrome’

Alors, pourquoi l’opposition, et en particulier le Congrès, a-t-elle tardé à renverser la vapeur, malgré toutes ces années, une série de problèmes tels que la pandémie, la TPS, la démonétisation, la hausse des prix du carburant et la prétendue augmentation du chômage et de la chute économique pour n’en nommer que quelques-uns ? Est-ce un manque de compréhension de la part du Congrès et des autres partis d’opposition ? Ou le problème est-il plus profond ?

« Ce que nous voyons est un cas de syndrome moi-même sous M. Modi. Ainsi, l’opposition n’a pas d’autre choix ; même s’il critique le gouvernement, les gens diront « Modi ko ye bola » (ils ont dit cela contre Modi). Les spécialistes de l’image du BJP transforment une critique générale des politiques gouvernementales en une attaque personnelle contre M. Modi et le pays », a déclaré l’auteur et journaliste Nilanjan Mukhopadhyay à FinancialExpress.com. Mukhopadhyay, qui suit Modi depuis des années, affirme que ces attaques personnalisées sont le résultat de « M. Modi s’orientant consciemment vers la personnalisation du gouvernement », ce qui n’a finalement laissé à l’opposition aucune autre option.

Narender Kumar, professeur de sciences politiques à l’université Jawaharlal Nehru, estime qu’il n’y a rien d’anormal dans le récit de l’opposition qui tourne autour du fonctionnement et des échecs du gouvernement.

« Pour l’opposition, il n’est pas possible de faire un récit sans prendre en compte les échecs du parti au pouvoir car à moins de mettre en avant les démérites du gouvernement, vous ne pourrez pas présenter votre point de vue. Dans l’ensemble, en démocratie, le récit de l’opposition dépend de la façon dont le parti au pouvoir réagit aux problèmes », a déclaré Kumar à FinancialExpress.com.

Il concède cependant que l’opposition n’a pas été en mesure de cibler le parti au pouvoir sur les bonnes questions. « Il n’est pas en mesure de résoudre les problèmes majeurs de la manière qui devrait être faite. On peut également dire que le parti au pouvoir a pris le contrôle total des voies de communication à cause de quoi, un parti d’opposition ne réussit pas même s’il fait des critiques constructives », a-t-il déclaré.

Les experts soulignent que l’opposition a trois devoirs majeurs – l’un est de mettre en évidence les lacunes du parti au pouvoir. Le deuxième est de proposer une alternative, et le troisième est de coopérer avec le gouvernement lorsqu’il fait du bon travail et pas seulement de s’y opposer pour le simple plaisir de s’y opposer. Le commentateur politique Amitabh Tiwari estime que puisque le Congrès n’a jamais été dans l’opposition depuis longtemps, il ne sait pas comment agir comme tel.

Il n’a pas été en mesure de mettre en évidence les échecs du gouvernement de manière efficace. « Par exemple, le Congrès a déclaré que la décision de démonétisation ou les politiques économiques du gouvernement étaient erronées, mais il n’a pas dit ce que le gouvernement devrait faire correctement, ou ce qu’il aurait fait s’il avait été au pouvoir. Donc, cela manque – fournir une alternative », a-t-il déclaré.

Ne pas négliger nos succès : Congrès

Mais le Congrès soutient qu’il a non seulement gardé son récit sur les échecs présumés du gouvernement Modi, mais qu’il a également mis en évidence ses réussites sur des comptes, où il prétend que la dispense actuelle a échoué. « Au cours des sept dernières années, il y a eu un échec après l’autre du BJP et cela ne peut pas être oublié. Nous devons rappeler aux gens que cela se produit lorsqu’un gouvernement incompétent est au pouvoir. Cela ne peut pas être le récit oublié », a déclaré le porte-parole du Congrès, Anshul Avijit, à FinancialExpress.com.

« Pendant le règne de l’UPA, en dehors de la croissance économique, de la justice sociale, de l’équité entre les sexes, nous avons fait un montant sans précédent sur tous les fronts. Donc, nous ne négligeons pas du tout nos succès. Nous rappelons au peuple que c’est ce qui arrive quand il y a un gouvernement efficace, et c’est ce qui arrive quand il y a un gouvernement inefficace », a-t-il déclaré.

L’opposition manque de vision pour offrir une alternative

La nécessité d’une opposition saine devient encore plus cruciale en ces temps où le gouvernement détient une majorité écrasante au Parlement, où les projets de loi sont adoptés avec peu ou presque pas de débat ou de discussion.

Plusieurs politologues sont d’avis que la politique indienne est revenue à l’époque de la domination d’un parti unique, le BJP remplaçant le Congrès.

Alors, qui est responsable de placer la démocratie indienne dans une position où elle se trouve actuellement ? Mukhopadhyay voit une opposition éclatée responsable du pouvoir croissant de la dispensation actuelle. « L’indice d’unité de l’opposition est au plus bas. Après mai, il est apparu que l’indice d’unité de l’opposition allait augmenter, mais une fois de plus ils nous ont montré qu’ils se battent entre eux ; le Congrès se bat entre lui, il se bat avec le Parti Samajwadi et aussi en désaccord avec le BSP et le Parti Aam Aadmi.

L’opposition n’a pas de vision pour fournir une alternative aux problèmes. «Ce qui est en fait requis à ce stade, c’est que tous les partis d’opposition retournent à l’anti-congrès inverse qui était là à un moment donné. Vous avez eu toutes sortes d’adversaires complètement idéologiques comme Ram Manohar Lohia et Deendayal Upadhyay, forgeant une alliance pour vaincre le Congrès. De même, ils doivent mettre en place un front anti-BJP afin de minimiser la division des votes anti-BJP », dit-il.

