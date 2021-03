Élections à l’Assam 2021: Amit Shah invoque l’identité de l’Assam, affirme que le Congrès signifie une double conspiration

Amit Shah a déclaré que les collèges gouvernementaux de B.Ed seront construits dans chaque bloc.

Élections à Assam 2021: Le chef du parti Bharatiya Janata et ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a invoqué aujourd’hui la question de l’identité assamaise pour contrer le Congrès. Faisant campagne pour la deuxième et la troisième phase des sondages, Amit Shah a critiqué l’alliance Mahajot dirigée par le Congrès. «Le Congrès affirme que Badruddin Ajmal fait partie de l’identité de l’Assam. Mais le gouvernement NDA ne permettra jamais que cela se produise. Nous ne laisserons pas le Congrès et Ajmal diminuer la stature de Bir Lachit Barphukan et Srimanta Sankardev, qui sont la véritable identité de l’Assam », a déclaré Shah.

«Je demande au peuple d’Assam: le Congrès et Badruddin Ajmal peuvent-ils protéger l’Assam contre les infiltrations illégales?» a interrogé Shah en soulevant la question des migrants illégaux dans l’État.

Shah a déclaré que le BJP a toujours travaillé pour renforcer la fierté de l’Assam. «Ensuite, c’est le gouvernement d’Atal Ji qui a donné Bharat Ratna à Lokapriya Gopinath Bordoloi. Maintenant, c’est le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi, qui a honoré Sudhakantha Bhupen Hazarika », a-t-il déclaré.

Shah est dans l’état pour toute la journée aujourd’hui et tient quatre rassemblements aujourd’hui – à Kamalpur, Jagiroad, Patharkandi et Silchar.

Frappant les cinq promesses / garanties du Congrès, Shah a déclaré que le manifeste du Congrès était à des fins électorales et que le manifeste du BJP était destiné à être exécuté. «Après la classe VIII, chaque fille recevra des cycles. Chaque étudiante recevra gratuitement du scooty pour l’autonomisation des femmes », a déclaré Shah réitérant les promesses faites par le parti safran dans son Sankalp Patra.

Il a dit que les collèges gouvernementaux de B.Ed seront construits dans chaque bloc. «2 emplois publics lakh et 8 emplois privés lakh seront générés avant 2022. La force des lits sera également doublée dans les hôpitaux de tous les blocs. Nous avons également décidé d’introduire des lois contre le jihad foncier et d’aimer le jihad parmi plusieurs autres étapes. Pour le réaménagement de tous les Namghar, Rs 2,5 lakh est fourni à chacun d’eux », a ajouté Shah soulignant les promesses du sondage de BJP.

Amit Shah a déclaré que le gouvernement BJP de l’État avait travaillé pour en faire «Andolan Mukt». «Au cours des 5 dernières années, le gouvernement de la NDA a travaillé avec dévouement pour faire de l’Assam ‘Andolan Mukt’. Au cours des 5 prochaines années, notre gouvernement travaillera à éradiquer les inondations pour rendre l’Assam sans inondation… Un gouvernement NDA dans l’Assam signifie une double croissance du moteur pour l’État. Cependant, le Congrès signifie une double conspiration, une double infiltration illégale », a affirmé Shah.

Shah a déclaré que le gouvernement du BJP travaillera pour faire de l’Assam un état développé. Le vote pour la première phase en Assam aura lieu demain tandis que la deuxième phase des scrutins aura lieu le 1er avril.

