Élections à l’Assam 2021: Après la pêche, Rahul Gandhi promet un ministère spécial pour les travailleurs du thé

Rahul Gandhi a déclaré que la démocratie signifie que la voix de l’Assam devrait contrôler l’Assam.

Élections à l’Assam 2021: le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a promis aujourd’hui un ministère spécial pour résoudre les griefs des travailleurs du thé. S’adressant à un rassemblement de Dibrugarh en Assam, Rahul a déclaré que s’il était voté au pouvoir dans l’État, le Congrès résoudrait tous les problèmes des travailleurs du thé. «Pour l’industrie du thé, nous allons créer un ministère spécial pour résoudre tous vos problèmes. Notre manifeste a été préparé en consultation avec la tribu du thé, les gens, et non encadré à huis clos », a déclaré Rahul Gandhi.

L’ancien président du Congrès a critiqué le BJP pour ne pas avoir tenu les promesses faites aux travailleurs du thé et a promis cinq garanties au peuple de l’État. «Le BJP a promis 351 roupies mais a donné 167 roupies aux travailleurs du thé de l’Assam. Je ne suis pas Narendra Modi. Je ne mens pas. Aujourd’hui, nous vous offrons 5 garanties – 365 Rs pour les travailleurs du thé, nous nous opposerons à la CAA, 5 emplois lakh, 200 unités d’électricité gratuites et 2000 Rs pour les ménagères », a déclaré Rahul.

Il a également dit qu’il voulait voir des produits avec des étiquettes Made in Assam et Made in India. «Le Premier ministre Narendra Modi parle de« Fabriquer en Inde », mais si vous vérifiez les téléphones portables, les chemises, vous trouverez« Fabriqué en Chine »écrit dessus au lieu de« Fabriqué en Assam et en Inde ». Mais nous voulons voir Made in Assam et en Inde. Cela ne peut pas être fait par le BJP car ils ne travaillent que pour les industriels », a affirmé Rahul Gandhi.

Plus tôt dans la journée, alors qu’il interagissait avec des étudiants, Rahul Gandhi a indirectement attaqué le RSS en l’accusant d’essayer de contrôler le pays. «La démocratie est en déclin. Les jeunes sont au chômage, les agriculteurs protestent, la CAA est là. Nous ne pouvons pas demander aux habitants de l’Assam d’oublier leur culture, leur langue s’ils viennent à Delhi. Une force, née à Nagpur, essayant de contrôler tout le pays », a-t-il affirmé.

Il a dit que la démocratie signifie que la voix de l’Assam devrait contrôler l’Assam. Il a dit que les jeunes devraient participer activement à la politique et se battre pour l’Assam. Il les a exhortés à se battre avec amour et non avec des pierres et des lathis.

L’Assam se rendra aux urnes en trois phases – le 27 mars, le 1er avril et le 6 avril. Le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.