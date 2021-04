Élections à l’Assam 2021: importance d’être Badruddin Ajmal, l’homme que le BJP a surnommé «  l’ennemi de l’Inde  »

Chef de l’AIUDF Badruddin Ajmal (IE)

Élections à l’Assemblée de l’Assam 2021: Dans un État verrouillé une compétition directe entre le Congrès et le parti au pouvoir Bharatiya Janata, il serait normalement surprenant que Badruddin Ajmal soit un nom qui a le plus résonné tout au long de la campagne pour les élections en trois phases de l’Assam. L’AIUDF d’Ajmal est le troisième plus grand parti après le Congrès et le BJP en Assam. Et si le troisième plus grand parti s’allie au plus grand parti de l’État, les résultats pourraient être une estimation de n’importe qui – à condition que le reste des facteurs reste constant, comme on dit, en économie. Mais en politique, les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. C’est peut-être pourquoi le parti safran se bat contre le Mahajuth (grande alliance) à huit partis et pourtant confiant de revenir au pouvoir malgré les chiffres qui y sont fortement opposés. Pour déloger le BJP du pouvoir, le Congrès s’est allié à sept autres partis. Mais le plus important de tous est l’AIUDF de Badruddin. Un simple ajout de parts de vote que les deux partis ont obtenu lors de l’élection précédente les mettrait en avance sur la NDA au pouvoir.

Lors de la dernière élection tenue en 2016, la part des voix du parti safran (29,5%) était inférieure à celle du Congrès (30,9%). L’AIUDF a accaparé 13% des voix tandis que la NDA dirigée par le BJP a obtenu 41,9% des voix. Près de 31% des voix du Congrès et 13% des voix de l’AIUDF sont plus que ce que les partenaires de la NDA avaient obtenu ensemble en 2016. Les deux autres électeurs de la NDA étaient Asom Gana Parishad et le Front populaire de Bodoland, ils ont ensemble ajouté 12% des voix ( AGP-8,1 pour cent) et BPF (3,9 pour cent) Le BPF n’est plus avec NDA et s’est maintenant associé au Congrès. Cela ramène la part des voix précédentes de la NDA à environ 38% et porte le nombre de l’alliance dirigée par le Congrès à 48%. Ce calcul grossier des parts de vote aurait pu inciter le Congrès à s’allier à Ajmal.

Qui est Badruddin Ajmal?

Fondée en 2005, l’AIUDF d’Ajmal a jusqu’à présent contesté trois élections à l’Assemblée et deux scrutins de Lok Sabha. L’élection de cette année sera son quatrième concours d’assemblée. Dans les sondages de l’assemblée, l’AIUDF a remporté 10 des 126 sièges en 2006, 18 en 2011 et 13 en 2016. Le plus élevé a été en 2011, quand il a obtenu 18 sièges avec 13 pour cent de voix. Aux élections parlementaires, le parti d’Ajmal a fait un peu mieux dans les deux premiers sondages en termes de part des voix. En 2009, il a remporté un siège avec 16,3% des voix et trois sièges lors de la deuxième élection avec 14,8% des voix. Cependant, en 2019, la part des voix d’Ajmal a baissé d’environ la moitié à seulement 7,8%, et il n’a pu remporter qu’un seul siège. Sauf en 2019, la part des voix d’Ajmal se situe entre 13 et 16%.

Baron du parfum, Ajmal est extrêmement populaire parmi les musulmans parlant le Bangla, qui sont venus du Bangladesh. Ajmal a formé sa structure AUDF (maintenant AIUDF) après que la Cour suprême a aboli la loi sur les migrants illégaux (détermination par les tribunaux) en 2005. L’objectif derrière la formation de l’AUDF était de sauvegarder et de protéger les intérêts des musulmans qui sont passés de ce côté à partir du Bangladesh. La majorité des voix d’Ajmal est concentrée dans le Bas Assam et la vallée de Barak. Mais il a également des partisans dans d’autres régions dominées par les musulmans de l’État. Ses performances passées suggèrent que sa base de soutien fidèle se situe entre 13 et 16 pour cent. Et si le Congrès parvient à obtenir ce qu’il avait obtenu (31%) en 2016, les 13% d’Ajmal et les 4% de BPF rendront presque impossible le retour au pouvoir du BJP.

« Identité de l’Assam »

Mais ce n’est qu’une facette de l’histoire. L’alliance d’Ajmal avec le Congrès a divisé les électeurs hindous soutenant le grand vieux parti. Les hindous aussi ont peur de l’ascension d’Ajmal dans la région et se montrent ouverts au soutien des «infiltrés de Bangldeshi» dans l’Assam. L’approbation ouverte par Rahul Gandhi d’Ajmal et le qualifiant d ‘«identité d’Assam» peut ne pas convenir aux gens qui luttent pour protéger la culture et l’ethnicité de l’État de l’Est. Le Premier ministre Modi et Amit Shah ont réussi à projeter le Congrès comme un parti se rangeant du côté de ceux qui soutiennent ouvertement les «infiltrés». Cela a trouvé une résonance parmi les électeurs fatigués de l’afflux dans l’État. Le BJP serait un bénéficiaire direct des votes glissant hors du Congrès. Les analystes politiques disent également que le BJP a fait beaucoup de travail au cours des cinq dernières années, il a construit des routes, des autoroutes, des ponts, lancé un certain nombre de programmes de protection sociale comme du riz gratuit, du gaz distribué, une aide mensuelle aux femmes sous Orunodoi – les bénéficiaires sont susceptibles de récompenser le BJP.

Ensuite, il y a le Troisième Front, alliance de deux partis nouvellement formés Assam Jatiya Parishad (AJP) de Lurinjyoti Gogoi et Raijor Dal d’Akhil Gogoi. Le BJP s’attend à ce qu’ils réduisent certains des votes anti-CAA. Himanta Biswa Sarma, stratège en chef du BJP en Assam a admis que la formation de l’AJP et de Raijor Dal diviserait les voix anti-CAA. Mais le plus grand barrage routier du BJP pourrait être la base électorale fidèle d’Ajmal qui s’est tenue comme un rocher avec lui. Aussi étrange que cela puisse paraître, Ajmal sera au cœur de tout ce qui arrivera au BJP. Si le parti safran perd, Ajmal pourrait être crédité de l’union des votes musulmans avec le Congrès. Mais si le BJP gagne, et cela ne se produira que lorsque le Congrès perdra une partie de ses votes, Ajmal sera considéré comme une personne responsable de cela – contre la polarisation. Mais la direction que prendra l’Assam ne sera connue que le 2 mai.

