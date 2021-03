Élections à l’Assam 2021: la campagne se termine pour les sondages de la phase 2, votant pour 39 sièges jeudi

Élection Assam Phase 2: Il y a un total de 345 candidats dans la mêlée pour 39 circonscriptions.

Élection de l’Assam 2021: La campagne pour la deuxième phase des élections dans l’Assam a pris fin ce soir. Au total, 39 circonscriptions sur les 79 restantes se rendront aux urnes au cours de la deuxième phase. Dans la première phase, 47 sièges sont allés aux urnes dans l’assemblée de 126 membres. Le BJP a aligné des militants vedettes dans les circonscriptions électorales avec le président national JP Nadda lors de trois rassemblements, le ministre de l’Union Mukhtar Abbas Naqvi faisant campagne à Badarpur et Sonai tandis que Smriti Irani visitait trois régions – Borbhag, Gauripur et Dhubri. Le Congrès a fait appel à Rahul Gandhi pour donner une impulsion de dernière minute à ses candidats.

Détails clés de l’élection de la phase 2 de l’Assam:

Candidats de la phase 2 de l’élection de l’Assam: Il y a un total de 345 candidats dans la mêlée pour 39 circonscriptions. Alors que 649 candidatures ont été déposées, 30 d’entre elles ont été rejetées et 33 ont été retirées. Sur les 345 candidats, il y a quatre ministres et le vice-président de l’Assemblée de l’Assam. Parmi les personnalités du BJP figurent les ministres Parimal Suklabaidya de Dholai, Bhabesh Kalita de Rangia, Pijush Hazarika de Jagiroad et le vice-président Aminul Haque Laskar de Sonai. Notamment, l’ancien vice-président Dilip Kumar Paul se présente en tant qu’indépendant de Silchar après s’être vu refuser une contravention par le BJP. Il avait démissionné du parti après la file d’attente.

Liste électorale de l’Assam des circonscriptions de la phase 2 (39):

Ratabari (SC) Patherkandi

Karimganj Nord Karimganj Sud

Badarpur Hailakandi

Katlicherra Algapur

Silchar Sonai

Dholai (SC) Udharbond

Lakhipur Barkhola

Katigorah Haflong (ST)

Bokajan (ST) Howraghat (ST)

Diphu (ST) Baithalangso (ST)

Kamalpur Rangiya

Panerie Nalbari (ST)

Udalguri (ST) Majbat

Kalaigaon Sipajhar

Mangaldoi (SC) Dalgaon

Jagiroad (SC) Marigaon

Laharighat Raha (SC)

Nowgong Barhampur

Jamunamukh Hojai

Lumding

Assam Election Phase-2 Nombre d’électeurs

Selon la Commission électorale, 73,44 631 électeurs dans les 39 circonscriptions se sont rendus aux urnes lors de la deuxième phase. Parmi ceux-ci, 37,34,537 sont des hommes, 36,09,959 sont des femmes et 135 sont des transgenres. Dans l’ensemble, il y a 2,33,74,087 électeurs dans les 126 circonscriptions de l’État. Parmi ceux-ci, 1 18, 23 286 sont des hommes et 1 15 50 403 sont des femmes, tandis que 398 sont des transgenres. En dehors de ces électorats, il y a aussi 63 074 électeurs de service.

Date et heure du scrutin de la phase 2 de l’élection de l’Assam: Le scrutin débuterait à 7 h et se terminerait à 18 h le 1er avril.

Selon la commission électorale de l’État, la circonscription comptant le plus grand nombre d’électeurs en phase II est Hojai. Il compte 373 bureaux de vote et 2,65 886 électeurs. La circonscription ayant le plus petit nombre d’électeurs est Howraghat dans le district de Karbi Anglong avec 195 bureaux de vote et 1 32 339 électeurs.

L’Assam va voter en trois phases avec la dernière phase de vote prévue le 6 avril. Le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

