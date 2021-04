Élections à l’Assemblée 2021: des promesses à gogo alors que les partis politiques mettent l’accent sur les femmes dans les États liés aux sondages

Une grande partie du manifeste du Bharatiya Janata Party pour l’Assam et le Bengale occidental est consacrée aux femmes. (PTI)

Les femmes jouant un rôle de plus en plus décisif dans la détermination du sort des élections dans de nombreux États clés récemment, il n’est pas surprenant que les promesses faites aux femmes constituent une part importante des promesses pré-électorales dans les cinq États liés aux élections. Trois des cinq grandes promesses pré-électorales du Congrès pour l’Assam ont des femmes au centre. Une grande partie du manifeste du Bharatiya Janata Party pour l’Assam et le Bengale occidental est consacrée aux femmes. Les promesses faites aux femmes ont également occupé le devant de la scène dans les États du sud – que ce soit l’AIADMK, la DMK au Tamil Nadu ou le Congrès et la gauche au Kerala.

Les récents résultats politiques dans plusieurs États clés semblent être à l’origine de cet effort visible des partis politiques de tous les horizons pour courtiser cette banque de votes silencieuse mais essentielle. Les élections à l’Assemblée du Bihar, qui ont récemment vu Nitish Kumar revenir au pouvoir dans le Bihar malgré un sentiment de grave opposition à la présidence, ont été menées par des électrices. Le succès retentissant du BJP aux élections de l’Assemblée de l’Uttar Pradesh en 2017 a également été alimenté par ce bloc silencieux. En 2016, c’était la popularité de Jayalalithaa parmi les femmes électrices qui aurait porté l’AIADMK au pouvoir au Tamil Nadu malgré plusieurs obstacles. Bien sûr, l’implication de la DMK dans le cas du spectre 2G a fait office de point de basculement.

Un examen de certaines statistiques électorales montre pourquoi les partis politiques ont formulé leurs promesses en gardant à l’esprit les femmes électrices lors des élections en cours. Dans l’Assam, par exemple, environ 1,15 crore des 2,34 électeurs totaux de l’Assam sont des femmes, juste un peu moins que les 1,18 crore d’électeurs masculins de l’État. Ici, le parti du Congrès a présenté cinq garanties pour revenir au pouvoir. Ces garanties comprennent une loi contre la CAA, 5 emplois gouvernementaux lakh, 2 000 roupies par mois pour les femmes au foyer, 365 roupies de salaire journalier aux ouvriers du jardin de thé et 200 unités d’électricité gratuite par mois pour les ménages. De manière significative, les trois de ces cinq promesses visent directement les électrices.

Le BJP a également tout mis en œuvre pour promettre une assistance financière et une autonomisation accrues pour différentes sections de femmes. Le parti, qui a lancé le programme Orunodoi en 2020 pour fournir Rs 830 par mois au ménage dirigé par des femmes, a maintenant promis d’augmenter l’aide à Rs 3000 et le nombre de familles couvertes à 30 lakh contre 17 lakh actuels. Selon le parti, cette décision profitera à 30 femmes lakh dans tout l’État une fois que le régime sera révisé. Le parti au pouvoir a également promis d’augmenter l’aide financière accordée aux femmes enceintes de la communauté des jardins de thé à Rs 18 000 sur le montant actuel de Rs 12 000, affirmant que cela aidera la femme à prendre soin d’elle-même et de son enfant. Le parti a également promis de donner des vélos gratuits aux étudiantes après la classe 8 et des scooties gratuits aux filles qui fréquentent l’université.

Le Bengale occidental, qui est témoin de la plus grande bataille à enjeux élevés parmi les cinq États liés aux sondages, en est un autre exemple. Ici, les femmes électrices constituent 3,4 crores de l’électorat total de 6,99 crores, légèrement inférieur aux électeurs d’environ 3,58 crores de l’État. Le Congrès Trinamool de Mamata Banerjee, qui est enfermé dans une dure bataille avec le BJP pour un retour au pouvoir, a parié gros sur les étudiants et les femmes électrices. Le TMC a promis de mettre en place un nouveau programme pour assurer un revenu de base mensuel aux femmes chefs de 1,6 million de ménages. Le régime prévoit 500 roupies aux familles de la catégorie générale et 1 000 roupies aux familles de la catégorie SC / ST. Il a également déclaré que la livraison à domicile gratuite de la ration mensuelle sera effectuée pour les ménages de 1,5 crore. Le parti au pouvoir a également promis que plus de 25 lakh de maisons supplémentaires seront construites sous le Bangla Abas Yojana pour les pauvres. Le parti a également promis de donner des cartes de crédit aux étudiants avec une limite maximale de Rs 10 Lakh à un taux d’intérêt de 4%.

Le BJP a également aligné une série de promesses pour les femmes et les jeunes dans sa tentative de gagner le pouvoir dans un État où son bilan n’a jamais touché à deux chiffres dans l’assemblée des 294 États membres. Pour contrer les promesses pro-femmes de TMC, le BJP a promis un soutien financier pour l’éducation des filles dalits et tribales et une éducation gratuite pour les filles de KG à PG. Il a également promis une réservation de 33% pour les femmes dans les emplois du gouvernement, tout en promettant des transports publics gratuits pour les femmes, une pension aux veuves et la création d’un bataillon de femmes de la police. Le Congrès, d’un autre côté, a exclu la politique de chômage et a exhorté les gens à voter pour un gouvernement durable. Dans son manifeste, le parti a promis une aide mensuelle de 5 700 à 20% des familles les plus arriérées économiquement. Il a également promis d’augmenter le nombre de commissariats de police pour femmes afin d’assurer la sécurité des femmes.

Au Tamil Nadu, un État tristement célèbre pour sa politique d’abeille libre, l’AIADMK au pouvoir a de nouveau fait tous les efforts pour séduire les femmes électrices. Sur les 6,28 crores d’électeurs éligibles dans l’État, 3,18 crores sont des femmes, plus élevé que les 3,08 crores des électeurs masculins. Dans un État où les femmes électrices représentent plus de la moitié de l’électorat total de l’État, les salaires des partis politiques visent également cette section des électeurs. Machines à laver gratuites, cuisinières solaires gratuites, connexion par câble gratuite, livraison de rations à la porte, congé de maternité d’un an, 50% de réduction pour les femmes dans les bus urbains, six bouteilles de GPL gratuites par an, 1500 Rs par mois pour les femmes chefs de ménages, l’augmentation des fonds de maternité de Rs 18000 à Rs 21000 et l’application Kavalan dans tous les districts de l’État pour accroître la sécurité des femmes sont ce qui constitue une partie importante des promesses pré-électorales du parti au pouvoir. Son rival DMK, d’autre part, a promis d’augmenter la réservation des femmes à 40% dans les emplois gouvernementaux, une subvention mensuelle de 100 Rs par bouteille de gaz, une assistance de 24000 Rs pour les femmes enceintes, des services médicaux à domicile pour les femmes enceintes et des serviettes hygiéniques gratuites pour les femmes enceintes. étudiants des écoles et des collèges.

Les électrices sont plus nombreuses que les hommes dans l’État voisin du Kerala. Sur les 2,74 crores d’électeurs au total, environ 1,42 crore sont des femmes, devant les 1,33 crore d’électeurs masculins. Ici, la dispense CPI-M en vigueur a promis une pension pour les femmes au foyer de l’État et une formation pour les femmes avec une assistance technique afin que davantage de femmes puissent être employées. En revanche, le BJP a promis six bouteilles de gaz de cuisson gratuites aux sections économiquement plus faibles, une pension de 5 000 roupies par mois à la famille si le principal soutien de famille tombe malade ou est incapable de travailler. L’opposition UDF dirigée par le Congrès a promis une « pension » de 2000 roupies pour les femmes au foyer âgées de 40 à 60 ans, six mois de congé de maternité pour celles qui travaillent dans le secteur non organisé, 6000 roupies par mois aux pauvres sous « Nyay Yojana », 3000 roupies après l’accouchement et un assouplissement de l’âge de deux ans pour les examens d’emploi du gouvernement pour les femmes sans emploi de la tribu répertoriée, et un prêt sans intérêt de Rs 10 lakh pour les femmes entrepreneurs.

Dans tous les États, il semble y avoir un changement parmi les partis politiques pour offrir de meilleures promesses aux électrices. Quand et comment ce changement s’est-il produit? Les élections au Bihar et à l’UP sont des exemples récents, mais le plus grand exemple a peut-être été les élections de Lok Sabha en 2019, qui ont vu le BJP sous la direction de Narendra Modi revenir au pouvoir avec une plus grande majorité, malgré un effort concerté et uni de l’opposition. des soirées. L’élaboration de politiques mettant l’accent sur les femmes – bouteilles de gaz gratuites (Ujjwala Yojana), incitations en espèces pour construire des toilettes dans chaque maison (Swachh Bharat), ou Rs 6000 aux mères enceintes et allaitantes – a été récompensée lorsque cette circonscription a soutenu le BJP et l’a apporté. retour au pouvoir avec un mandat plus large.

Les politiques et les promesses du BJP feront-elles des merveilles au Bengale occidental ou les électrices continueront-elles à soutenir une femme ministre en chef? Les missions de l’AIADMK peuvent-elles empêcher ce que les sondages d’opinion ont prédit comme une élection à gagner pour la DMK de Staline? Priyanka Gandhi cueillant des feuilles de thé et les promesses du Congrès ainsi que l’optique peuvent-elles influencer les élections en sa faveur? Ce sont des réponses qui ne seront connues qu’après le 2 mai lorsque les résultats seront déclarés. Ce que l’on sait, c’est que la banque de votes, souvent silencieuse, surveille attentivement chaque mouvement. Et il n’est pas facile de lire dans leurs pensées!

