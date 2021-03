Élections à l’Assemblée 2021: électeur pour la première fois? Voici votre liste de contrôle des choses à faire et à ne pas faire

N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’identité d’électeur EPIC. Ce sera une tâche assez difficile de trouver votre nom sur les listes électorales sans la carte.

Conseils pour les nouveaux électeurs, comment voter pour la première fois: la Commission électorale indienne continue de mettre à jour ses listes électorales et, chaque année, facilite l’inscription de lakhs de nouveaux électeurs sur la liste après avoir atteint l’âge de 18 ans. les électeurs jouent un rôle crucial dans l’élaboration du discours du scrutin, qu’il s’agisse d’élections générales ou de scrutins d’assemblée. En 2019, il y avait plus de 20 lakh pour la première fois dans le seul Bengale occidental. Dans l’Assam, il y a 12 81 918 nouveaux électeurs qui voteront aux urnes de l’assemblée de l’État à partir du 27 mars. Au Tamil Nadu, il y a 13 09311 électeurs pour la première fois. Le Kerala compte environ 2,99 électeurs lakh âgés de 18 à 19 ans qui voteront pour la première fois. Alors que les nouveaux électeurs vont voter cette année, voici quelques choses à faire et à ne pas faire pour les jeunes électeurs:

Ce que tu dois faire

* Vous devez vérifier votre nom sur les listes électorales en visitant le site Web de la Commission électorale.

* Vérifiez votre isoloir. Cette fois, la CE a augmenté le nombre d’isoloirs en raison du COVID-19. Il n’y a que 1000 électeurs par isoloir.

* Vérifiez l’heure de vote dans votre isoloir. En règle générale, le vote commence à 7 heures du matin et se poursuit jusqu’à 18 heures. Cette fois, la dernière heure peut être réservée aux patients positifs au COVID-19. Ainsi, vous ne serez peut-être pas autorisé à voter à cette heure-là.

* Dans une cabine de vote, il y a un certain nombre de comptoirs / salles, chacun ayant des machines de vote électroniques distinctes. Ainsi, lorsque vous arriverez à votre bureau de vote, il y aura des fonctionnaires qui vérifieront votre nom sur les listes électorales et vous indiqueront sur quel comptoir vous serez autorisé à voter.

* Vérifiez le profil des candidats de votre circonscription avant de voter.

* Suivez les directives COVID-19 comme le port d’un masque et la distanciation sociale.

* Ayez une carte d’identité supplémentaire comme Aadhar ou un permis de conduire avec vous.

* Une machine VVPAT y sera liée à l’EVM. Il reflétera le symbole / nom du parti / candidat après avoir appuyé sur le bouton dans l’EVM. S’il y a une incohérence entre le bordereau du VVPAT et le bouton sur lequel vous avez appuyé, informez-en le président.

À ne pas faire pour les nouveaux électeurs:

* Ne sautez pas dans la file d’attente et attendez votre tour à venir tout en maintenant la distance sociale.

* Ne transportez pas votre téléphone portable dans la salle EVM.

* N’essayez pas de cliquer sur un selfie tout en appuyant sur le bouton EVM. Cela peut vous causer des ennuis.

* N’essayez pas d’appuyer sur plus d’un bouton et soyez vigilant lorsque vous appuyez sur le bouton de votre candidat.

