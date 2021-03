Élections à l’Assemblée 2021 EN DIRECT: Kerala CM Pinarayi Vijayan dépose la candidature de la circonscription de Dharmadam à Kannur

Amit Shah au Bengale

Mises à jour sur l’élection de l’Assemblée 2021: Le ministre de l’Intérieur Amit Shah, qui effectue une visite de deux jours au Bengale occidental, lancera aujourd’hui le Bhagwan Birsa Munda Sido-Kanhu Samman Yatra de Jhargram. Le Yatra est organisé en l’honneur des contributions de Munda et Kanhu dans la lutte contre la domination coloniale britannique. Un dirigeant du BJP a déclaré que l’objectif du yatra est de célébrer les contributions de ces grands combattants de la liberté et de transmettre leur message au peuple du Bengale.

Dimanche, Shah s’est adressé à deux rassemblements publics à Assam et a ensuite organisé une tournée de présentation massive dans la ville de Kharagpur dans le district de Paschim Medinipur au Bengale occidental. Au cours de la tournée, Shah a prononcé un bref discours et a déclaré que le gouvernement du BJP apporterait «asli parivartan» (véritable changement) et que «Sonar Bangla» serait à nouveau créé. Il a réitéré que le parti safran formerait le prochain gouvernement en remportant plus de 200 sièges. Outre Shah, le ministre de la Défense Rajnath Singh a également fait campagne dimanche à Assam.

Le Bengale occidental votera en huit phases pour élire les dirigeants de la Chambre de 294 membres. Le scrutin débutera le 27 mars et se terminera le 29 avril. Les résultats seront annoncés le 2 mai.

