Élections à l’Assemblée 2021: Facebook met la barre haute contre les discours de haine et énumère de nouvelles mesures dans un article de blog

Alors que quatre États et un territoire de l’Union ressentent la chaleur électorale, le géant des médias sociaux Facebook a intensifié ses efforts pour freiner la propagation de la désinformation au cours de la campagne électorale en cours. Facebook a déclaré dans un article de blog qu’il avait pris plusieurs mesures, notamment la réduction de la distribution de contenu considéré comme un discours de haine. Il a également déclaré que des restrictions seraient imposées temporairement sur les comptes qui ont récemment violé à plusieurs reprises les politiques de l’entreprise et qui ont distribué du contenu malveillant. Facebook a été critiqué lors des élections américaines ainsi que de l’incident de Cambridge Analytica de 2018 au cours duquel des données de lakhs d’Indiens ont été exposées. Depuis lors, la plateforme de médias sociaux a pris diverses mesures pour freiner la propagation des fausses nouvelles et pour protéger les données de ses utilisateurs.

Facebook a déclaré qu’il existe certains types de contenu, tels que les discours de haine, qui pourraient entraîner des dommages imminents et hors ligne et réduire le risque que le contenu problématique devienne viral et potentiellement incitant à la violence pendant les élections, cela réduira considérablement la distribution de ce contenu. que sa technologie de détection proactive identifie comme probables discours de haine ou violence et incitation. Il a déclaré que le contenu sera réduit s’il enfreint les politiques de l’entreprise, mais sa distribution restera limitée jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise sur le type de contenu. Selon les données du gouvernement, l’Inde compte 53 crores d’utilisateurs de WhatsApp, 41 crores de Facebook et 21 crores d’Instagram.

Facebook a déclaré dans son blog qu’il avait tiré des leçons des élections passées en Inde et dans le monde et qu’il prenait des mesures pour renforcer l’engagement civique, lutter contre les discours de haine, limiter la désinformation et supprimer la suppression des électeurs. Le géant des médias sociaux a déclaré qu’il travaillait en étroite collaboration avec les autorités électorales, notamment en créant un canal hautement prioritaire pour supprimer le contenu qui enfreint les règles.

Facebook a souligné que ses politiques interdisent l’ingérence des électeurs, définie comme des déclarations objectivement vérifiables telles que la fausse déclaration des dates et des méthodes de vote (par exemple, le texte pour voter). «Nous supprimons également les offres d’achat ou de vente de votes avec de l’argent ou des cadeaux. De plus, nous supprimons également les allégations explicites selon lesquelles vous contracteriez le COVID-19 si vous votez », a-t-il expliqué.

En 2019, avant les élections de Lok Sabha, Facebook avait sorti un outil de transparence publicitaire. «L’un des nouveaux changements de produits les plus importants que nous ayons lancés dans cet effort est nos outils de transparence des publicités politiques, qui donnent aux gens une image plus claire de qui place les publicités qu’ils voient. Quiconque souhaite diffuser une annonce en Inde liée à la politique doit d’abord confirmer son identité et son emplacement, et donner plus de détails sur qui a payé ou publié l’annonce », avait-il déclaré.

La même année, Facebook avait mis en place un canal hautement prioritaire avec la Commission électorale indienne (ECI) pour Facebook, Instagram et WhatsApp, afin de recevoir les escalades liées au contenu.

La société proposera des rappels le jour du scrutin pour donner aux électeurs des informations précises et les encourager à partager ces informations avec leurs amis sur Facebook et WhatsApp. La société travaille également avec des vérificateurs de faits tiers dans le monde entier, y compris huit partenaires en Inde, pour fournir aux gens un contexte supplémentaire sur le contenu qu’ils voient sur Facebook. En plus de l’anglais, ces huit partenaires vérifient les faits dans 11 langues indiennes, dont le bengali, le tamoul, le malayalam et l’assamais.

