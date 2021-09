Élections à l’Assemblée 2022 : l’AAP peut-il battre le BJP à son propre jeu ?

L’AAP doit être conscient des risques expérimentaux des stratégies soft-hindutva qui ont également été essayées par des parties non-BJP dans le passé.

Le parti Aam Aadmi d’Arvind Kejriwal s’est lancé dans une mission ambitieuse. Après avoir établi sa présence au Pendjab lors des élections précédentes, il se concentre maintenant sur l’expansion de ses empreintes lors des prochaines élections législatives dans l’Uttar Pradesh, l’Uttarakhand et le Pendjab, et plus tard dans le Gujarat.

Fort de la victoire écrasante de l’AAP dans les sondages de 2020 à Delhi, Kejriwal veut maintenant renverser la vapeur dans l’Uttar Pradesh avec le maximum de sièges d’assemblée (403). Alors que la promesse de cadeaux constitue un élément essentiel du positionnement de l’AAP, Kejriwal sait que pour affronter le BJP dans UP, il doit battre la fête du safran à son propre jeu. L’AAP, dans le processus, a commencé à flirter avec l’idée d’Hindutva comme stratégie pour se faire accepter par un plus grand nombre de masses.

Le patriotisme a déjà été une formule éprouvée pour les élections. L’AAP, qui a reçu son lot de critiques pour avoir remis en cause les frappes chirurgicales et critiqué le BJP et la marque d'”hyper-nationalisme” du Premier ministre Narendra Modi, n’est pas d’humeur à laisser quoi que ce soit au hasard. Dans son assiette – un mélange de la marque de nationalisme du BJP et d’un soupçon d’Hindutva.

Pour commencer, l’AAP devrait sortir un « Tiranga Yatra » à Ayodhya le 14 septembre, avec des escales probables au temple Ram et à Hanumangarhi. Avec un peu de recul, cela semble faire partie de la stratégie bien conçue de Kejriwal qui a commencé avec le Diwali Pujan en novembre 2020, et même plus tôt, lorsque Kejriwal a visité le célèbre temple Hanuman de Delhi pour chercher des bénédictions peu après la victoire électorale de Delhi. Désormais, le parti qui se prépare à disputer les 403 sièges de l’UP, réfléchit également à un Tiranga Yatra dans toutes les circonscriptions de l’Assemblée.

Pour en faire un grand spectacle à Ayodhya, le vice-ministre en chef de Delhi, Manish Sisodia, et le député de Rajya Sabha, Sanjay Singh, ont visité lundi le temple Ram et Hanumangarhi. Sisodia a également rencontré des saints dans la ville du temple.

« La quintessence de l’Arvind Kejriwal »

L’avocat principal Prashant Bhushan, qui a été expulsé de l’AAP en 2015, estime que le recours à la stratégie Hindutva ne rapportera rien au parti Aam Aadmi, qui, selon lui, agissait en tant que « B-Team » pour le BJP.

S’adressant à FinancialExpress.com, Bhushan a déclaré: “Vous ne pouvez pas vaincre le BJP en devenant une équipe B pour le BJP, donc cela ne fonctionnera pas. Ce genre de parti qui n’a pas d’idéologie, pas de politique, est dicté par une personne et est prêt à tout pour obtenir ce qu’il veut, ne le mènera nulle part.

Des opinions similaires sont venues de Shazia Ilmi, qui a quitté l’AAP pour rejoindre le BJP en 2014, qui a qualifié cela d’exercice de l’AAP pour le « financement des partis ». Elle a également accusé Kejriwal d’avoir eu recours à de tels gadgets pour obtenir un argument politique.

«Ils sont très bons dans ce domaine, quand et ce qui leur convient. Amanatullah Khan, qui soutenait en fait l’accusé de Batla House, était avec lui. Non seulement cela, il (Amanatullah Khan) a été accusé de marginalité pour avoir battu le secrétaire en chef, mais ils ne l’ont pas suspendu. Le même Amanatullah errait avec Sharjeel Imam, ils sont absolument d’accord avec ça.

« C’est la quintessence du Kejriwal pour vous. Il change d’idéologie pour s’adapter à ses couleurs. En faisant cela, ils essaient simplement de collecter des fonds. Cet exercice est fait pour le financement des partis. C’est juste pour gagner de l’argent », a-t-elle ajouté.

« Hindutva n’appartient pas au BJP »

Cependant, l’AAP a déclaré que l’objectif du Tiranga Yatra était de distinguer que l’interprétation du parti de l’identité et de la religion hindoues était très différente de ce qu’il a appelé la version « décisive » de l’Hindutva du BJP.

S’adressant à FinancialExpress.com, le député AAP Madan Lal a déclaré qu’Hindutva n’appartient pas au BJP et que le Tiranga Yatra du parti était un message au peuple que le pays passe avant tout agenda politique.

« Le BJP a pris avec force la propriété d’Hindutva, Ram ji est la divinité de chaque hindou et Tiranga est un symbole pour éveiller l’esprit de patriotisme chez le peuple. Nous voulons que les peuples, sans distinction de caste et de religion, donnent la priorité aux Tiranga. Chaque agenda politique vient après le pays et la fierté nationale. Le Tiranga Yatra est un message au peuple qu’il doit donner la priorité au pays et parler dans l’intérêt de la nation », a déclaré Lal.

Hindutva approche une stratégie bien ficelée de Kejriwal ?

Dans l’Uttarakhand, l’AAP a annoncé que l’ancien colonel Ajay Kothiyal était son principal candidat ministériel, Kejriwal essayant apparemment de souligner ses références en tant que « deshbhakt fauji ». Son parti a fait connaître le travail de Kothiyal dans la reconstruction du temple de Kedarnath, dévasté par les inondations de 2013. De toute évidence, l’AAP essaie d’affronter le BJP sur les deux fronts – le patriotisme et l’Hindutva.

Kejriwal, qui s’était auparavant concentré sur le ciblage des gouvernements dirigés par le BJP au Centre et aux États sur des questions telles que le communautarisme et la corruption, a changé de trajectoire en 2019-2020 après les élections de Lok Sabha et de Delhi, son parti recourant progressivement à sa propre marque d’Hindutva. pour contrer le BJP.

Alors qu’il faisait campagne lors des élections législatives de 2020, Kejriwal s’est déclaré dévot de Lord Hanuman et a également visité un temple populaire de Hanuman dans la capitale nationale.

Sur la question de Ram Mandir, Arvind Kejriwal a salué le jugement de la Cour suprême sur le procès pour le titre d’Ayodhya et a annoncé que la visite à Ram Mandir d’Ayodhya figurerait dans le programme de pèlerinage du gouvernement de Delhi pour les personnes âgées.

Risques expérimentaux

Cependant, l’AAP doit être conscient des risques expérimentaux des stratégies soft-hindutva qui ont également été essayées par des parties non-BJP dans le passé. Les experts pensent que les visites de temples et les marches de drapeaux de l’AAP pourraient avoir pour effet involontaire d’ancrer et de solidifier les termes du débat politique fixés par le BJP. De plus, dans UP, le parti n’a ni une direction de premier plan comme ses challengers ni un réseau organisationnel solide. Renforcer sa base organisationnelle dans un État dominé par des équations de castes sera un casse-tête difficile à résoudre pour le parti de Kejriwal.

Dans l’Uttarakhand, par exemple, l’AAP essaie de se présenter comme une alternative aux principaux acteurs du BJP et du Congrès. Ses dirigeants ont abordé la question controversée de la gestion des temples et se sont rangés du côté des prêtres qui ne veulent pas d’ingérence du gouvernement par le biais du Conseil de Devasthanam créé en 2019 par le ministre en chef de l’époque, Tirath Singh Rawat. Mais ici aussi, le parti essaie d’émerger comme un troisième pôle dans ce qui a été un traditionnel concours bipolaire entre le BJP et le Congrès.

