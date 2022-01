Élections à l’Assemblée 2022 : les sondages dans cinq États du 10 février au 7 mars Uttar Pradesh voteront en sept phases

Alors que le mandat de l’actuelle assemblée de l’Uttar Pradesh se termine en mai, ceux des quatre autres assemblées – Punjab, Uttarakhand, Goa et Manipur – se terminent à des dates différentes en mars.

La Commission électorale a annoncé samedi le calendrier des prochaines élections législatives dans les cinq États qui commenceront le 10 février et se termineront le 7 mars et les résultats seront annoncés le 10 mars. Alors que le mandat de l’actuelle assemblée de l’Uttar Pradesh se termine en En mai, celles des quatre autres assemblées – Pendjab, Uttarakhand, Goa et Manipur – se terminent à des dates différentes en mars.

L’Uttar Pradesh se rendra aux urnes en sept phases du 10 février au 7 mars ; Le Pendjab, l’Uttarakhand et Goa voteront en une seule phase le 14 février et le Manipur votera en deux phases les 27 février et 3 mars. Le modèle de code de conduite est entré en vigueur dans les cinq États avec l’annonce des élections.

Alors que la troisième vague de la pandémie de COVID-19 se déroule, la commission a établi de nouveaux protocoles pour garantir des élections « sûres de Covid » à 690 sièges d’assemblée dans les cinq États, a déclaré aux journalistes le commissaire en chef des élections, Sushil Chandra. Il était flanqué des commissaires électoraux Rajiv Kumar et Anup Chandra Pandey.

S’adressant aux médias, Arora a annoncé qu’aucun rassemblement électoral, sous quelque forme que ce soit, ne serait autorisé jusqu’au 15 janvier, tout en suggérant aux partis d’opter pour des rassemblements virtuels. Il a déclaré que l’autorité électorale examinerait la situation du COVID-19 le 15 janvier et lancerait un nouvel appel pour autoriser les rassemblements publics. « La Commission n’hésitera pas à interdire aux partis d’autres rassemblements si le protocole COVID n’est pas suivi », a déclaré Chandra.

La Commission a également interdit les célébrations de la victoire et seules deux personnes seront autorisées à accompagner le candidat pour récupérer le certificat gagnant.

La commission électorale a déclaré que la décision d’aller de l’avant avec les scrutins de l’assemblée au milieu de la pandémie de COVID-19 en cours avait été prise après de longues délibérations. Annonçant les protocoles COVID, la CEC Sushil Chandra a annoncé qu’aucun rassemblement électoral, sous quelque forme que ce soit, ne sera autorisé avant le 15 janvier.

Chandra a également déclaré que tous les fonctionnaires de la commission électorale et ceux qui étaient en poste pendant les élections seront considérés comme des travailleurs de première ligne, ajoutant que tous les fonctionnaires électoraux recevront des doses de rappel.

La durée pour voter a également été augmentée d’une heure dans le cadre des protocoles de sécurité COVID-19, a annoncé Chandra.

Les élections ne décideront pas seulement du sort des gouvernements de ces États, mais donneront également le ton aux élections de Lok Sabha qui se tiendront deux ans plus tard en 2024. Alors que les élections mettront à l’épreuve la popularité du Premier ministre Narendra Modi, l’opposition fait face à des défis sans fin dans une année de calcul.

Avec des enquêtes préalables au sondage montrant peu de choses pour prouver que la popularité de Modi diminue, les résultats dans cinq États seront la première indication si des problèmes tels que la protestation des agriculteurs, la gestion de Covid-19, l’inflation et le chômage ont eu une incidence sur l’humeur de les gens.

