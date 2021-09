Elections à l’Assemblée 2022 : une agitation paysanne rajeunie peut-elle défier le BJP dans l’UP et l’Uttarakhand ?

Les agriculteurs ont continué à protester sur différentes plates-formes et lieux avec un autre motif en plus d’abroger les lois agricoles, c’est-à-dire de vaincre le BJP.

Cela fait 10 mois que les dirigeants des syndicats agricoles et des milliers de sympathisants ont commencé à camper aux frontières de Delhi pour protester contre les trois lois agricoles du Centre. Après une dizaine de rounds de pourparlers – le dernier round a eu lieu le 22 janvier – l’impasse continue. Depuis lors, il n’y a eu aucune rencontre entre le gouvernement et les dirigeants agricoles. En fait, le panel mis en place par la Cour suprême de l’Inde avait également soumis son rapport, mais le rapport n’a pas été rendu public et la Cour suprême n’a pas entendu l’affaire depuis qu’elle a suspendu la loi en janvier de cette année. Cependant, les agriculteurs ont continué à protester sur différentes plates-formes et lieux avec un autre motif en plus d’abroger les lois agricoles, c’est-à-dire vaincre le BJP. Alors que les dirigeants des syndicats agricoles se sont rendus au Bengale avant les élections législatives, ils ne ménagent aucun effort pour entamer les perspectives du BJP dans l’Uttar Pradesh et l’Uttarakhand. Que ce soit le rallye de tracteurs ou Kisan mahapanchayat, la participation des manifestants a été phénoménale en termes de nombre. Mais la question est de savoir s’ils seront en mesure de punir le parti au pouvoir dans deux scrutins cruciaux – l’Uttar Pradesh et l’Uttarakhand ?

« Il est difficile de dire quel sera l’impact (de l’agitation des agriculteurs lors des élections) et dans quelle mesure. Les agriculteurs ont décidé qu’ils essaieraient d’exercer leur pouvoir électoral. Après le Mahapanchayat à Muzaffarnagar, je pense qu’ils détiennent environ 17-18 autres Mahapanchayats dans l’État. Ensuite, ils ont formé des comités de district pour éduquer les agriculteurs sur qui voter ou où ils doivent défendre les problèmes. Voyons comment cela se passe contre la polarisation en cours dans le pays », a déclaré Devinder Sharma, auteur et militant agricole qui a suivi de près les développements.

Lorsqu’on a demandé au leader paysan et homme politique Yogendra Yadav si leur agitation aurait un impact sur les élections dans l’Uttar Pradesh et l’Uttarakhand, il a dit qu’il aimerait que cela ait un impact.

« J’aimerais que ça fasse un effet. J’aimerais croire qu’au Bengale, nous avons eu un effet… nous avons fait probablement 1 degré ou 2 degrés de différence là-bas et si nous faisons même 3 degrés de différence dans l’Uttar Pradesh, c’est encore mieux… Nous ferons une différence et j’espère que la différence serait suffisamment importante pour que le BJP se rende compte du coût d’être un anti-agriculteur. La seule langue qu’ils comprennent, ce sont les votes et les élections, et si nous n’allons pas leur donner une leçon sur ce terme, nous serions complètement stupides. Pourquoi ne le ferions-nous pas ? dit Yadav.

Mais à l’approche des élections, le BJP essaie de séduire les agriculteurs en faisant du Kisan Samman Nidhi un bureau de vote. Cependant, Sharma a affirmé que le projet ne ferait pas une grande différence lors des élections.

« Compte tenu de mon expérience dans le monde entier, j’ai appris que l’agriculture ne peut pas survivre sans un soutien direct au revenu… Cependant, 6 000 Rs par an signifie 500 Rs par mois. Alors, qu’y a-t-il à célébrer à ce sujet… Quand vous avez donné 1,5 crore de lakh de roupies aux entreprises, alors vous ne vous en êtes pas vanté… Nous pensons qu’il n’y a aucune valeur pour un agriculteur… C’est (le schéma de Kisan Samman Nidhi) changement tectonique lorsque nous sommes passés de la politique des prix à la politique des revenus. Mais cela ne signifie pas que Rs 500 est assez bon pour les agriculteurs. Quelle grande différence cela fera-t-il? Je ne pense pas qu’il y aura un quelconque avantage (électoral). C’est juste pour couvrir et donner l’impression que le gouvernement fait tellement pour les agriculteurs.

Notamment, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait annoncé en septembre 2019 de réduire le taux d’imposition des sociétés à 22%, contre 30%, ce qui coûte au Trésor public 1,45 lakh crore chaque année.

Sharma a également souligné l’enquête d’évaluation de la situation qui a déclaré que le revenu quotidien moyen des agriculteurs est de 27 Rs. « C’était l’enquête du gouvernement, pas la mienne. Personne n’en parle. Cela aurait dû provoquer l’indignation, mais tout le monde semble être à l’aise avec cela. Personne n’a exprimé la crainte que le revenu quotidien d’un agriculteur ne soit que de 27 Rs… N’est-ce pas une subvention ? Personne ne veut appeler cela une subvention », a-t-il déclaré.

Cependant, le BJP est confiant de conserver les États et a placé son espoir dans les mesures de protection sociale ainsi que dans le travail effectué par les gouvernements Yogi et Modi.

Kapil Dev Agarwal, qui est un député du BJP de Muzaffarnagar et qui occupe le poste de MoS (Charge indépendante) dans le cabinet de Yogi Adityanath, a qualifié la manifestation des agriculteurs de purement politique. Notamment, Muzaffarnagar est l’un des épicentres de l’agitation paysanne.

« Ils (les dirigeants agricoles) disent ouvertement qu’ils feront ceci ou cela… Cela (les agriculteurs protestent) est devenu un agenda politique pour certaines personnes. Ce n’est pas une protestation des agriculteurs mais une protestation politique. Il s’agit clairement d’un agenda politique des hommes politiques », a affirmé le ministre.

Il a dit que les gens sont intelligents et voteront pour le BJP dans les sondages. « Comme ce sera les circonstances, les gens sont intelligents et capables, quand ce sera l’heure des votes, quand il s’agira de problèmes de l’État ou du pays, quand les gens brandissant des slogans « Taliban Zindabad » sortiront ouvertement, alors les gens votez pour le BJP parce que Modi ji et Yogi ji ont travaillé pour le bien-être des pauvres, pour le développement du pays, pour les agriculteurs en leur donnant Kisan Samman Nidhi et aussi ils ont travaillé pour arrêter le terrorisme et Gunda Raj. Je pense que les gens comprennent que Modi ji et Yogi ji ont travaillé pour toutes les couches de la société et ont travaillé honnêtement. Cependant, certaines personnes ont leurs agendas et conspirent pour les diffamer (Modi et Yogi). Les gens en sont conscients et voteront pour le BJP dans les sondages », a-t-il affirmé.

Avec le chef de l’Union de Bharatiya Kisan, Rakesh Tikait, annonçant que l’agitation se poursuivra jusqu’à ce que les lois agricoles soient retirées, et les syndicats agricoles travaillant sur une stratégie pour maintenir la manifestation en vie malgré les obstacles, le BJP doit sortir mieux préparé s’il veut conserver l’Uttar Pradesh et l’Uttarakhand.

