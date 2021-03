Élections à l’Assemblée de l’Assam 2021: CM Sarbananda Sonowal à l’activiste emprisonné Akhil Gogoi, principaux concours et candidats en phase 1

Candidats clés à l’élection de l’Assam dans la phase I: Il y a un total de 8109815 électeurs qui décideront du sort de ces candidats.

Élections à l’Assam 2021 – Candidats clés à surveiller pour ces élections à l’Assam: Alors que la campagne pour les sondages de la phase I touche à sa fin aujourd’hui en Assam, l’attention s’est déplacée vers les candidats en lice. Pour les 47 sièges d’assemblée qui vont aux urnes de la phase I, il y a 267 candidats, y compris quelques grands élus et députés en exercice. Au total, 8109815 électeurs décideront du sort de ces candidats. Avec le dernier jour de la campagne aujourd’hui, le BJP a lancé une offensive tous azimuts contre les partis d’opposition alors que de hauts dirigeants de partis comme Shivraj Singh Chouhan, Yogi Adityanath, Rajnath Singh et Amit Shah ont attaqué le terrain aujourd’hui pour faire campagne. Jetons un coup d’œil aux principaux candidats aux élections de la phase I de l’Assam:

Akhil Gogoi: Le militant anti-CAA emprisonné et chef de Raijor Dal a mis les boules en marche après avoir déposé des candidatures de Sivasagar dans l’Assam. La circonscription de l’Assemblée Sibsagar ou Sivasagar est actuellement détenue par le Congrès. Alors que le BJP cherche à ouvrir son compte dans la circonscription, le Congrès cherche à poursuivre sa course gagnante. Le Congrès y gagne continuellement pour les quatre dernières élections. Cependant, la circonscription est prête pour une rude concurrence avec Akhil Gogoi en lice en tant que candidat indépendant. Le militant social Medha Patkar et le lauréat du prix Magsaysay Sandeep Pandey ont également fait campagne pour Gogoi dans la circonscription. Siégeant au Congrès, le député Pranab Kumar Gogoi avait remporté son siège en 2011 et 2016. Cependant, le siège est devenu vacant après la mort de Pranab en février 2020. Akhil Gogoi fait face au candidat du Congrès Subhramitra Gogoi, Surabhi Rajkonwari du BJP, Ajit Hazarika du NCP et deux autres candidats indépendants ainsi que. Surabhi Rajkonwari du BJP était le finaliste en 2016.

Sarbananda Sonowal: Le ministre en chef du BJP et haut dirigeant, Sarbananda Sonowal, est en lice depuis la circonscription de Majuli, d’où il a remporté la dernière élection. En 2016, lorsque le BJP a obtenu une majorité claire dans l’assemblée des 126 membres, le député de Lakhimpur dans le Haut Assam et la ministre des Sports de l’Union Sarbananda Sonowal ont été nommés CM de la NDA. Après cinq ans, ce sera un test de la gouvernance et des politiques de Sonowal dans l’État. Sonowal fait face à Rajib Lochan Pegu, chef du Congrès et ancien ministre des ressources en eau du gouvernement de Tarun Gogoi, de la circonscription. En 2016, Sonowal avait battu le triple vainqueur par plus de 18 000 voix.

Ripun Bora: Le Congrès a remplacé sa candidate perdante Monika Bora de Gohpur en alignant le président du Comité du Congrès de l’Assam Pradesh, Ripun Bora. Il est lancé dans un concours direct avec Utpal Bora du BJP, qui a gagné du siège en 2016. Fait intéressant, Monika Bora, épouse de Ripun Bora, avait vaincu Utpal Bora du siège même en 2011 alors qu’elle perdait en 2016. Gohpur a été une fief du Congrès pendant longtemps mais la défaite de 2016 a contraint le parti à repenser sa stratégie. Le Congrès mise sur la popularité de Ripun Bora pour regagner le siège. On pense que Ripun Bora, un député à deux reprises et un député de Rajya Sabha d’Assam, est l’homme derrière le rassemblement de six partis pour former la grande alliance – Mahajot – dans l’État. Il est également considéré comme l’un des pionniers du poste de ministre en chef si le Congrès obtient une majorité dans l’État.

Lurinjyoti Gogoi: Visage moins connu de la politique nationale mais jeune leader populaire de l’Assam, Lurinjyoti Gogoi se présente à partir de deux sièges – les circonscriptions de Duliajan et de Naharkatia. Comme Akhil Gogoi, Lurinjyoti Gogoi est également le visage de la protestation anti-CAA et est devenu président d’Asom Jatiya Parishad (AJP) après avoir été un leader étudiant. Le dirigeant de 43 ans était le secrétaire général de l’Union des étudiants de l’Assam (AASU). Il a quitté le poste en novembre 2020 et a ensuite rejoint l’AJP. Il est le fils unique de Prabin Gogoi et Dulu Gogoi. Lurinjyoti Gogoi est né à Morankari Gaon dans le district de Tinsukia en Assam. Il affrontera Terosh Gowala du BJP et Dhruba Gogoi du Congrès de Duliajan. De Naharkatia, il a été lancé contre Tarang Gogoi du BJP et Pranatee Phukan du Congrès.

Bhaskar Jyoti Baruah: Lorsque le Congrès a annoncé le nom de Bhaskar Jyoti Baruah de Titabar, il a soulevé plus que quelques sourcils. Titabar est connu comme le bastion du Congrès et Tarun Gogoi avait représenté la circonscription de 2001 jusqu’à sa mort. Beaucoup de gens, y compris des dirigeants du Congrès, se sont inquiétés de la raison pour laquelle le Congrès n’a pas donné de billet à Gaurav Gogoi – le fils de Tarun Gogoi, ou à la tante de Gaurav Mitali Gogoi qui est l’épouse du frère de Tarun Gogoi et ancien député de Kaliabor Dip Gogoi. Il sera intéressant de voir si Baruah parvient à conserver l’héritage de Tarun Gogoi. Il fait face à Hemanta Kalita du BJP, un ancien député.

Atul Bora: Le président de l’AGP, Atul Bora, est en lice dans la circonscription de Bokakhat. L’AGP est un allié du BJP en Assam. Traditionnellement un bastion du Congrès, Bora a été le premier candidat non-membre du Congrès à remporter le siège dans les sondages de 2016 en battant le député alors en poste Arun Phukan du Congrès. Atul Bora fait face à Pranab Doley d’Anchalik Gana Morcha- un allié du Congrès, Mridul Saikia du NCP, Reba Kanta Gogoi de l’AJP et huit candidats indépendants. Atul Bora est également un produit du mouvement des étudiants et avait été le secrétaire général de l’influente Union des étudiants de l’Assam (AASU). Il a été élu pour la première fois en tant que député de sa circonscription d’origine Golaghat en 1996.

