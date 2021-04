Élections à l’Assemblée du Bengale occidental: date de vote de la phase 7, calendrier, principaux candidats et circonscriptions, protocole Covid – Tout ce que vous devez savoir

Le scrutin pour 34 sièges dans la phase sept aura lieu le 26 avril. (PTI)

Élections au Bengale occidental 2021: Avec le scrutin pour 222 sièges en six phases, le vote est entré dans la dernière étape au Bengale occidental. Pour 34 autres sièges, le scrutin aura lieu le lundi 26 avril. Il s’agira de la septième et de l’avant-dernière phase de l’élection de l’assemblée du Bengale occidental 2021. Dans la septième phase, 36 sièges étaient prévus pour les urnes mais le vote a été reporté dans deux circonscriptions suite au décès de deux candidats à Jangipur et Samserganj. Ces deux sièges iront aux urnes le 16 mai, et les résultats de ces deux sièges seront proclamés le 19 mai.

Élection au Bengale occidental 2021: Phase 7 – Principaux groupes électoraux et candidats

Balurghat: Sekhar Dasgupta (TMC) contre Ashok Lahiri (BJP) contre Sucheta Biswas (RSP)

(Ashok Kumar Lahiri est un économiste réputé. Il est actuellement membre de la quinzième Commission des finances. Il a également été 12e conseiller économique en chef du Gouvernement indien. Il a également été président de la Bandhan Bank, directeur exécutif. à la Banque asiatique de développement et directeur de l’Institut national des finances publiques et des politiques. Il a également travaillé avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.)

Bhabanipur: Sovandeb Chattopadhyay (TMC) vs Rudranil Ghosh (BJP) vs Md Shadab Khan (Congrès)

Bhabanipur est l’une des circonscriptions les plus en vue du Bengale occidental. Mamata Banerjee représentait ce siège depuis 2011. Lors de cette élection, Banerjee a quitté ce siège pour se présenter à Nandigram, où elle affronte Suvendu Adhikari du BJP. Banerjee a aligné Sovandeb Chattopadhyay contre Rudranil Ghosh du BJP et Shadab Khan du Congrès. Ghosh est un acteur bengali et également président du Conseil d’État du Bengale occidental pour l’enseignement technique et professionnel et le développement des compétences.

Ballygunge: Subrata Mukherjee (TMC) contre Loknath Chatterjee (BJP) contre Dr Fuad Halim (CPIM)

Mukherjee est actuellement un ministre du gouvernement de l’État. Il est en charge des panchayats et du développement rural. Il a également occupé le portefeuille d’ingénierie de la santé publique. L’année dernière, il est devenu le maire de Kolkata Municipal Corporation. Il est opposé à Loknath Chatterjee du BJP et au Dr Fuad Halim du CPIM.

Habibpur: Pradip Baskey (TMC) contre Joyel Murmu (BJP) contre Thakur Tudu (CPIM)

Murmu est le député en exercice de Habibpur. Il a été élu à l’assemblée lors des élections partielles de 2019.

Sagardighi: Subrata Saha (TMC) vs Mafuja Khatun (BJP) vs SK Hasnuzzaman (Congrès)

Mafuja Khatun est le vice-président de l’unité du BJP au Bengale occidental.

Port de Kolkata: Firhad Hakim (TMC) vs Awad Kishore Gupta (BJP) vs Md Muktar (Congrès)

(Firhad Hakim est ministre du cabinet du gouvernement dirigé par Mamata Banerjee au Bengale occidental. Il est en charge du développement urbain et des affaires municipales. Il a également été maire de Kolkata.)

Liste des 34 circonscriptions de l’Assemblée participant aux urnes de la phase VII

Sl No Numéro et nom de la circonscription d’assemblage

1. 37 – Kushmandi (SC)

2. 38 – Kumarganj

3. 39 – Balurghat

4. 40 – Tapan (ST)

5. 41 – Gangarampur (SC)

6. 42 – Harirampur

7. 43 – Habibpur (ST)

8. 44 – Gazole (SC)

9. 45 – Chanchal

10. 46 – Harischandrapur

11. 47 – Malatipur

12. 48 – Ratua

13. 55 – Farakka

14. 57 – Suti

15. 59 – Raghunathganj

16. 60 – Sagardighi

17. 61 – Lalgola

18. 62 – Bhagawangola

19. 63 – Raninagar

20. 64 – Murshidabad

21. 65 – Nabagram (SC)

22. 158 – Port de Kolkata

23. 159 – Bhabanipur

24. 160 – Rashbehari

25. 161 – Ballygunge

26. 275 – Pandabeswar

27. 276 – Durgapur Purba

28. 277 – Durgapur Paschim

29. 278 – Raniganj

30. 279 – Jamurie

31. 280 – Asansol Dakshin

32. 281 – Asansol Uttar

33. 282 – Kulti

34. 283 – Barabani

Élections au Bengale occidental 2021: identification des électeurs dans les bureaux de vote

Carte Aadhar

Carte MNREGA

Livrets bancaires, postaux

Carte à puce d’assurance maladie (ministère du Travail)

Permis de conduire

Carte PAN

Carte à puce émise par RGI sous NPR

Passeport

Document de pension

Cartes d’identité de service (gouvernement central / d’État / PSU / sociétés à responsabilité limitée publiques)

Élection au Bengale occidental 2021: lignes directrices de Covid pour des élections sûres

– Toute personne doit porter un masque facial lors de chaque activité électorale.

– À l’entrée du hall / de la salle / des locaux utilisés à des fins électorales: (a) Un balayage thermique de toutes les personnes doit être effectué; (b) Un désinfectant doit être disponible à tous les emplacements.

– La distanciation sociale doit être maintenue conformément aux lignes directrices actuelles du Covid-19 de l’État et des gouvernements centraux

– Dans la mesure du possible, les grandes salles devraient être identifiées et utilisées pour garantir des normes de distanciation sociale.

– Un nombre suffisant de véhicules doit être mobilisé pour le déplacement du personnel de vote et du personnel de sécurité afin de garantir le respect des directives Covid-19.

Élection au Bengale occidental 2021: Concours bipolaire entre le BJP et le TMC

Le BJP dispute 293 sièges alors qu’il en a laissé un à son partenaire d’alliance All Jharkhand Students Union, dirigé par Ashutosh Mahto. Le Congrès de Trinamool, quant à lui, se dispute sur 290 sièges alors qu’il a donné trois sièges à Gorkha Janmukti Morcha (GJM) de Bimal Gurung. Le parti de Gurung a une influence considérable dans les régions vallonnées du nord du Bengale. Le troisième front est dirigé par la gauche et le Congrès. La gauche se bat pour 137 sièges tandis que le Congrès se dispute sur 91 et le Front séculier indien d’Abbas Siddiqui sur 28 sièges. Alors que trois groupes d’alliance sont dans la mêlée, le combat clé serait entre le BJP et le TMC.

