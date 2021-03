Élections à l’Assemblée du Bengale occidental: Pourquoi Amit Shah était-il maman quand Hathras a eu lieu, Mamata à la mort d’une femme âgée

Soulignant que le code de conduite modèle est en place, la loi et l’ordre sont désormais sous la juridiction de l’ICE, a déclaré Banerjee,

Au milieu de la fureur suscitée par la mort d’une «mère d’un travailleur du BJP» âgée de 82 ans au Bengale occidental, la ministre en chef Mamata Banerjee a déclaré lundi qu’elle ne soutenait pas la violence contre les femmes et n’était pas au courant de la vraie raison de la mort et s’est interrogée pourquoi le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, garde le silence lorsque des femmes sont «torturées à mort» dans l’Uttar Pradesh, gouvernée par le BJP.

Le BJP a affirmé que la femme âgée, la mère d’un travailleur du parti, avait succombé à ses blessures subies lors d’une attaque par des partisans du Congrès de Trinamool dans la région de Nimta, dans le district de North 24 Parganas, au Bengale occidental, le mois dernier. «Je ne sais pas comment la sœur est morte. Nous ne soutenons pas la violence contre les femmes. Nous n’avons jamais soutenu la violence contre mes sœurs et mes mères.

«Mais le BJP politise maintenant la question. Amit Shah tweet et dit Bengal Ka Kya Haal hain. Pourquoi reste-t-il maman quand des femmes sont agressées et brutalisées à Hathras dans l’Uttar Pradesh? » Banerjee a déclaré lors d’un rassemblement à

Nandigram. Soulignant que le modèle de code de conduite est en place, la loi et l’ordre public relèvent désormais de la compétence de l’ICE,

Banerjee a déclaré: «Trois employés du Congrès de Trinamool ont été tués ces derniers jours.»

Le ministre de l’Intérieur de l’Union a tweeté dans la matinée: «Angoisse par la disparition de la fille des Bengals Shova Majumdar

ji, qui a été brutalement battu par des crétins du TMC. «La douleur et les blessures de sa famille hanteront Mamata didi pendant longtemps. Le Bengale se battra pour un avenir sans violence, le Bengale se battra pour un État plus sûr pour nos sœurs et nos mères »

