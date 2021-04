Élections à l’Assemblée du Kerala: date et heure du vote, calendrier, principaux candidats et circonscriptions, résultats des sondages d’opinion – Tout ce que vous devez savoir

Élection de l’Assemblée du Kerala 2021: scrutin le 6 avril (mardi)

Calendrier complet des élections de l’Assemblée du Kerala 2021, date de vote, liste des candidats: Le scrutin pour les 140 sièges au Kerala se déroulera en une seule phase le 6 avril (mardi). Alors que le concours oppose largement le LDF de gauche et l’UDF du Congrès, le Bharatiya Janata Party (BJP) tente lui aussi sa chance sous la direction de K Surendran. En 2016, le LDF avait remporté 97 sweats tandis que le Congrès en avait mis 47 et le BJP seulement 1. La circonscription de l’assemblée de Nemon était le seul endroit où le parti safran était sorti victorieux en écrasant la gauche. Ici, O Rajagopal du BJP a affronté le V Sivankutty de gauche. Cette fois, Sivankutty affronte K Muraleedharan du Congrès et Kummanam Rajasekharan du BJP. Le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

Kerala: siège total – 140

Réservé aux SC: 14

Réservé aux ST: 02

Nombre de bureaux de vote: 40771

Élection de l’Assemblée du Kerala 2021: principaux candidats et circonscriptions

Circonscription de l’Assemblée de Manjeshwar: VV Rameshan (à gauche) vs AKM Ashraf (IUML) vs K Surendran (BJP)

(Surendran est le président du BJP du Kerala. En 2016, Surendran a perdu cette circonscription par seulement 89 voix. Il a obtenu 56 781 voix tandis que le PB de l’IUML Abdul Razak a obtenu 56 870 voix. Surendran est également candidat depuis le siège de l’Assemblée de Konni.)

Circonscription de l’Assemblée de Palakkad: CP Pramod (à gauche) vs Shafi Parambil (Congrès) vs E Sreedharan (BJP)

(Le Dr E Sreedharan compte parmi les meilleurs ingénieurs que l’Inde ait jamais produits. On lui attribue le mérite d’avoir changé le visage des transports publics dans le pays grâce à son leadership dans la construction du chemin de fer Konkan et du métro de Delhi. Corporation entre 1995 et 2012. Il est le choix le plus précieux de BJP pour le Kerala.)

Circonscription de l’Assemblée de Thrissur: P Balachandran (à gauche) vs Padmaja Venugopal (Congrès) vs Suresh Gopi (BJP)

(Padmaja Venugopal est la fille du chef du Congrès K Karunakaran. Elle est actuellement l’un des secrétaires généraux du Comité du Congrès du Kerala Pradesh. Suresh Gopi est acteur, chanteur et présentateur de télévision. Il a principalement travaillé dans le cinéma malayalam. contesté dans la circonscription de Thrissur Lok Sabha en 2019. Il a perdu le scrutin par plus de 1,20 voix lakh.)

Circonscription de l’Assemblée Puthuppally: Jaick C Thomas (à gauche) contre Oommen Chandy (Congrès) contre N Hari (BJP)

(Oommen Chandy est le principal dirigeant du Congrès qui a occupé le poste de ministre en chef du Kerala pendant deux mandats, de 2004 à 2006 et de 2011 à 2016. Il a été chef de l’opposition à l’Assemblée législative du Kerala de 2006 à 2011)

Circonscription de l’Assemblée de Kanhangad: E Chandrasekharan (à gauche) vs PV Suresh (Congrès) vs M Balraj (BJP)

(Edayillam Chandrasekharan est l’actuel ministre du Revenu du ministère de Pinarayi Vijayan)

Circonscription de l’Assemblée de Haripad: R Sajilal (à gauche) contre Ramesh Chennithala (Congrès) contre K. Soman (BJP)

(Ramesh Chennithala est un haut dirigeant du Congrès, qui a également été chef de l’opposition à l’Assemblée législative du Kerala depuis 2016. Il a également été ministre de l’Intérieur du gouvernement du Kerala.)

Circonscription de l’Assemblée Dharmadom: Pinarayi Vijayan (à gauche) contre C Raghunath (Congrès) contre CK Padmanabhan (BJP)

Pinarayi Vijayan est le ministre en chef en exercice du Kerala. Il est le plus ancien secrétaire du Kerala CPI (M) de 1998 à 2015. Il a également servi dans le gouvernement de l’État en tant que ministre de l’énergie électrique et des coopératives de 1996 à 1998.

Circonscription de l’Assemblée de Mattanur: KK Shailaja (à gauche) contre Illikkal Agasthy (RSP) contre Biju Elakkuzhi (BJP)

«Shailaja est la ministre de la Santé du gouvernement de Vijayan. Elle a été félicitée pour avoir bien géré la situation de Covid au début, mais plus tard, le « modèle du Kerala » a commencé à être touché une fois que les cas ont commencé à augmenter au point qu’il est devenu le deuxième plus touché après le Maharashtra. Pourtant, le Kerala est à la deuxième position en termes de nombre acive de cas après le Maharashtra.)

Liste complète des circonscriptions

SI. N ° de la circonscription de l’Assemblée N ° et nom

1. 1 – Manjeshwar

2. 2 – Kasaragod

3. 3 – Udma

4. 4 – Kanhangad

5. 5 – Trikaripur

6. 6 – Payyannur

7. 7 – Kalliasseri

8. 8 – Taliparamba

9. 9 – Irikkur

10. 10 – Azhikode

11. 11 – Kannur

12. 12 – Dharmadam

13. 13 – Thalasserie

14. 14 – Kuthuparamba

15. 15 – Mattannur

16. 16 – Peravoor

17. 17 – Mananthavady (ST)

18. 18 – Sulthanbathery (ST)

19. 19 – Kalpetta

20. 20 – Vadakara

21. 21 – Kuttiadi

22. 22 – Nadapuram

23. 23 – Quilandy

24. 24 – Perambra

25. 25 – Balusseri (SC)

26. 26 – Elathur

27. 27 – Kozhikode Nord

28. 28 – Kozhikode Sud

29. 29 – Beypore

30. 30 – Kunnamangalam

31. 31 – Koduvally

32. 32 – Thiruvambadi

33. 33 – Kondotty

34. 34 – Ernad

35. 35 – Nilambur

36. 36 – Wandoor (SC)

37. 37 – Manjeri

38. 38 – Perinthalmanna

39. 39 – Mankada

40. 40- Malappuram

41. 41- Vengara

42. 42 – Vallikunnu

43. 43 – Tirurangadi

44. 44 – Tanur

45. 45 – Tirur

46. ​​46 – Kottakkal

47. 47 – Thavanur

48. 48 – Ponnani

49. 49 – Thrithala

50. 50 – Pattambi

51. 51 – Shornur

52. 52 – Ottappalam

53. 53 – Kongad (SC)

54. 54 – Mannarkkad

55. 55 – Malampuzha

56. 56 – Palakkad

57. 57 – Tarur (SC)

58. 58 – Chittur

59. 59 – Nemmara

60. 60 – Alathur

61. 61 – Chelakkara (SC)

62. 62 – Kunnamkulam

63. 63 – Guruvayoor

64. 64 – Manalur

65. 65 – Wadakkanchery

66. 66 – Ollur

67. 67 – Thrissur

68. 68 – Nattika (SC)

69. 69 – Kaipamangalam

70. 70 – Irinjalakuda

71. 71 – Pudukkad

72. 72 – Chalakudy

73. 73 – Kodungallur

74. 74 – Perumbavoor

75. 75 – Angamaly

76. 76 – Aluva

77. 77 – Kalamassery

78. 78 – Paravur

79. 79 – Vypeen

80. 80 – Cochin

81. 81 – Thripunithura

82. 82 – Ernakulam

83. 83 – Thrikkakara

84. 84 – Kunnathunad (SC)

85. 85 – Piravom

86. 86 – Muvattupuzha

87. 87 – Kothamangalam

88. 88 – Devikulam (SC)

89. 89 – Udumbanchola

90. 90 – Thodupuzha

91. 91 – Idukki

92. 92 – Peerumade

93. 93 – Pala

94. 94 – Kaduthuruthy

95. 95 – Vaikom (SC)

96. 96 – Ettumanoor

97. 97 – Kottayam

98. 98 – Puthuppally

99. 99 – Changanassery

100. 100 – Kanjirappally

101. 101 – Poonjar

102. 102 – Aroor

103. 103 – Cherthala

104. 104 – Alappuzha

105. 105 – Ambalappuzha

106. 106 – Kuttanad

107. 107 – Haripad

108. 108 – Kayamkulam

109. 109 – Mavelikkara (SC)

110. 110 – Chengannur

111. 111 – Thiruvalla

112. 112 – Ranni

113. 113 – Aranmula

114. 114 – Konni

115. 115 – Adoor (SC)

116. 116 – Karunagappally

117. 117 – Chavara

118. 118 – Kunnathur (SC)

119. 119 – Kottarakkara

120. 120 – Pathanapuram

121. 121 – Punalur

122. 122 – Chadayamangalam

123. 123 – Kundara

124. 124 – Kollam

125. 125 – Éravipuram

126. 126 – Chathannoor

127. 127 – Varkala

128. 128 – Attingal (SC)

129. 129 – Chirayinkeezhu (SC)

130. 130 – Nedumangad

131. 131 – Vamanapuram

132. 132 – Kazhakoottam

133. 133 – Vattiyoorkavu

134. 134 – Thiruvananthapuram

135. 135 – Nemom

136. 136 – Aruvikkara

137. 137 – Parassala

138. 138 – Kattakkada

139. 139 – Kovalam

140. 140 – Neyyattinkara

Ce que les sondages ont prédit

À l’exception d’un, tous les sondages ont prédit le retour de Pinarayi Vijayan en tant que ministre en chef du Kerala. Le LDF de gauche devrait obtenir 72 à 95 sièges sur 140, tandis que l’UDF dirigé par le Congrès pourrait obtenir de 41 à 69 sièges. Le NDA dirigé par le BJP devrait gagner 3 à 7 sièges.

Protocole Covid pour une élection sûre

1) Toute personne doit porter un masque facial lors de toutes les activités liées aux élections.

2) À l’entrée du hall / de la salle / des locaux utilisés à des fins électorales: (a) Un balayage thermique de toutes les personnes doit être effectué; (b) Un désinfectant doit être mis à disposition

à tous les endroits.

3) La distanciation sociale doit être maintenue conformément aux directives Covid du gouvernement de l’État et du ministère de l’Intérieur.

4) Les grandes salles doivent être identifiées et utilisées pour garantir des normes de distanciation sociale.

5) Un nombre suffisant de véhicules doit être mobilisé pour le déplacement du personnel de vote et du personnel de sécurité afin de garantir le respect des directives Covid.

