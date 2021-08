Élections allemandes : la CDU d’Angela Merkel s’effondre dans le dernier sondage choquant avant le vote | Monde | Nouvelles

Le départ de Merkel aurait un “impact majeur” sur l’UE, selon Butikofer

La chancelière allemande se retirera de la politique allemande le mois prochain après 16 ans au pouvoir. Mais selon le dernier sondage Forsa pour la télévision RTL, le successeur d’Angela Merkel à la CDU, Armin Laschet, perd de plus en plus sa chance de prendre son siège en septembre.

Selon le sondage, par rapport à la semaine précédente, l’Union a chuté de trois points de pourcentage à 23 pour cent.

Le SPD a gagné trois points de pourcentage et atteint la meilleure valeur depuis avril 2018 avec 19%.

Le FDP a perdu un point, la gauche a gagné un point de pourcentage.

Rien n’a changé pour les Verts, l’AfD et les autres petits partis.

Le SPD s’est glissé à moins d’un point de pourcentage des Verts.

Élections allemandes : le parti CDU d’Angela Merkel est en chute libre dans les sondages (Image : GETTY)

La CDU/CSU, qui avait atteint 36% en janvier, n’a plus que trois points d’avance sur les Verts et quatre points d’avance sur le SPD.

Si le nouveau Bundestag était élu maintenant, les partis pourraient s’attendre au résultat suivant :

CDU / CSU 23 % (élections Bundestag 2017 32,9 %),

Vert 20 pour cent (8,9 pour cent),

SPD 19 pour cent (20,5%),

FDP 12 pour cent (10,7 pour cent),

AfD 10 pour cent (12,6 pour cent),

Laissé 7 pour cent (9,2 pour cent).

LIRE LA SUITE: Coup de pouce au Brexit : quitter l’UE stimulera l’industrie écossaise du whisky

Le sondage a également révélé que 9 pour cent des personnes choisiraient l’un des autres partis (5,2 pour cent).

À 26%, le nombre d’abstentionnistes et d’indécis est supérieur au nombre d’abstentionnistes aux élections fédérales de 2017 (23,8%).

En ce qui concerne la préférence de chancelier, le candidat du SPD Olaf Scholz a gagné cinq points de pourcentage par rapport à la semaine précédente.

Le candidat à la chancelier de l’Union Armin Laschet a perdu encore trois points de pourcentage, et la candidate des Verts Annalena Baerbock a également obtenu deux points de pourcentage de moins qu’il y a une semaine.

A NE PAS MANQUER :

Brexit EN DIRECT : l’UE fait face à la guerre de la morue arctique avec la Norvège sur les droits de pêche [LIVE BLOG]

La Chine déclenche un conflit majeur en Europe dans la fureur de Taïwan [INSIGHT]

L’économie allemande avertit que l’inflation au plus haut depuis 30 ans [ANALYSIS]

Élections allemandes : Armin Laschet espère remplacer Angela Merkel (Image : GETTY)

Si les Allemands pouvaient choisir directement leur chancelier, 26 % voteraient actuellement pour Scholz, 16 % pour Baerbock et 12 % pour Laschet.

Laschet ne peut même pas compter sur les partisans de son parti : seuls 39 % des partisans de l’Union éliraient actuellement le chef de la CDU chancelier. Parmi ceux qui ont voté pour l’Union en 2017, seuls 24% voteraient pour Laschet.

Du point de vue de nombreux électeurs, Markus Söder serait le meilleur candidat pour l’Union. 40 pour cent voteraient pour lui lors d’une élection directe pour le chancelier – c’est plus de trois fois plus que pour Laschet. Söder serait également attrayant pour les autres partis : 27 % des électeurs des autres partis peuvent imaginer l’élire chancelier. Cela vaut également pour 44% des électeurs du FDP, 39% des indécis et 55% des électeurs de l’Union de 2017 qui ne veulent actuellement plus voter pour la CDU ou la CSU.

Les deux tiers des Allemands (68 %) reprochent notamment à Armin Laschet les mauvaises valeurs des partis de l’Union. Seuls 9 % sont d’avis que Söder a causé les pertes de la CDU/CSU en critiquant la campagne électorale du parti frère et le candidat à la chancelière.

Un total de 80 pour cent de la CDU et 90 pour cent des partisans de la CSU pensent que Laschet est responsable des pertes de l’Union.

Dans le contexte des faibles valeurs de l’Union, la moitié des électeurs (50 %) sont d’avis qu’Armin Laschet devrait renoncer à sa candidature à la chancelière au profit de Markus Söder.

Quelque 35 pour cent pensent qu’il devrait conserver sa candidature.

Et 59 % des partisans de la CDU et 64 % des partisans de la CSU penseraient qu’il serait juste que Laschet laisse Söder devenir chancelier.

Forsa a interrogé 2 509 électeurs entre le 3 et le 9 août pour le scrutin.

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg