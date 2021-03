Élections au Bengale occidental 2021: date de vote de la phase 2, calendrier, principaux candidats et circonscriptions – Tout ce que vous devez savoir

Élections au Bengale occidental 2021: Mamata Banerjee vs Suvendu Adhikari

Élections au Bengale occidental 2021 Date de vote de la phase 2, calendrier complet, liste des candidats, détails de la circonscription: Le Bengale occidental se prépare pour la phase deux du scrutin le 2 avril. allé aux urnes en première phase le 27 mars. Ces 30 sièges sont répartis dans trois districts, South 24 Parganas, Bankura et Medinipur. Le scrutin au Bengale occidental a été programmé en huit phases. La première phase étant terminée et la deuxième phase le 1er avril, la troisième phase aura lieu le 6 avril, la phase IV le 10 avril, la phase V le 17 avril, la phase VI le 22 avril, la phase VII le 26 avril et la phase- VIII le 29 avril. Le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

Élection de l’Assemblée Nandigram 2021

Pour 30 sièges en phase deux, 171 candidats sont en lice avec 152 hommes et 19 femmes. De toutes les circonscriptions, Nandigram devrait assister à une compétition très médiatisée entre la ministre en chef en exercice Mamata Banerjee et son ancienne collègue du parti et maintenant chef du BJP Suvendu Adhikari. Outre Adhikari et Banerjee, la candidate du front gauche Minakshi Mukherjee tente également sa chance auprès de Nandigram. La gauche a remporté ce siège huit fois, et TMC 3.

Autres combats clés

Panskura Paschim: Firoza Bibi (TMC) contre Shintu Senapati (BJP) contre Chittaranjan Das Thakur (CPIM)

Firoza Bibi a gagné deux fois de Nandigram sur un billet TMC.

Moyana: Sangram Kumar Dolui (TMC) contre Ashoke Dinda (BJP) contre Manik Bhownik

Ashoke Dinda est un ancien joueur de cricket, maintenant avec le BJP.

Importance de South 24 Parganas

Certains sièges d’assemblée destinés aux urnes de la phase deux se trouvent dans le district de South 24 Parganas. Dans l’ensemble, le district compte 31 circonscriptions de l’Assemblée et est connu comme un bastion de Trinamool. En 2016, le TMC a réussi à remporter 29 des 31 sièges dans le South 24 Parganas. Le BJP a réussi à faire une brèche dans le North 24 Parganas lors de la dernière élection parlementaire tenue en 2019, mais il n’a pas réussi à remporter une victoire dans South 24 Parganas. Ici, le neveu de la ministre en chef Mamata Banerjee, Abhishek, a remporté le siège de Diamond Harbour Lok Sabha pour la deuxième fois en 2019.

Élections au Bengale occidental 2021: liste des circonscriptions se rendant aux urnes en phase II

N ° SI, N ° et nom de la circonscription de l’Assemblée

1 127 – Gosaba (SC)

2. 130 – Patharpratima

3. 131 – Kakdwip

4. 132 – Sagar

5. 203 – Tamluk

6. 204 – Panskura Purba

7. 205 – Panskura Paschim

8. 206 – Moyna

9. 207 – Nandakumar

10. 208 – Mahisadal

11. 209 – Haldia (SC)

12. 210 – Nandigram

13. 211 – Chandipur

14. 224 – Kharagpur Sadar

15. 225 – Narayangarh

16. 226 – Sabang

17. 227 – Pingla

18. 229 – Debra

19. 230 – Daspur

20. 231 – Ghatal (SC)

21. 232 – Chandrakona (SC)

22. 235 – Keshpur (SC)

23. 251 – Taldangra

24. 252 – Bankura

25. 253 – Barjora

26. 254 – Onda

27. 255 – Bishnupur

28. 256 – Katulpur (SC)

29. 257 – Indus (SC)

30. 258 – Sonamukhi (SC)

Élections au Bengale occidental 2021: documents d’identification des électeurs dans les bureaux de vote

Carte de travail MNREGA

Livrets avec photographie émis par la banque / la poste

Carte à puce d’assurance maladie délivrée sous le régime du ministère du Travail

Permis de conduire

Carte PAN

Carte à puce émise par RGI sous NPR

Passeport indien

Document de pension avec photo

Cartes d’identité de service avec photographie délivrées aux employés par

Central / State Govt./PSUs/Public Limited Companies, et

Cartes d’identité officielles délivrées aux parlementaires / députés / MLC.

Élection au Bengale occidental 2021: Lignes directrices Covid-19 pour des élections sûres

Toute personne doit porter un masque facial lors de toutes les activités liées aux élections.

À l’entrée du hall / de la salle / des locaux utilisés à des fins électorales: un balayage thermique de toutes les personnes doit être effectué; Un désinfectant doit être disponible à tous les emplacements.

La distanciation sociale doit être maintenue conformément aux directives actuelles du Covid-19 du gouvernement de l’État. et Ministère de l’intérieur.

Dans la mesure du possible, les grandes salles devraient être identifiées et utilisées pour garantir des normes de distanciation sociale.

Un nombre suffisant de véhicules doit être mobilisé pour le déplacement du personnel de vote et du personnel de sécurité afin de garantir le respect des directives Covid-19.

Cette fois, le parti Bharatiya Janata est en lice pour 293 sièges alors qu’il a laissé un siège à son partenaire de l’alliance All Jharkhand Students Union, dirigé par Ashutosh Mahto. Le TMC de Mamata Banerjee est en lice sur 290 sièges et a donné trois sièges à Gorkha Janmukti Morcha de Bimal Gurung, qui est présente dans les régions vallonnées du nord du Bengale. Le troisième front de gauche se bat pour 137 sièges tandis que le Congrès se dispute sur 91 et le front séculier indien d’Abbas Siddiqui sur 28.

