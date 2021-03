Élections au Bengale occidental 2021: les principaux candidats à surveiller pour ces élections au Bengale occidental (BM)

L’ancienne ministre du Cabinet CPIM Susanta Ghosh (à gauche) et June Malia de TMC.

Élections au Bengale occidental 2021, candidats clés: cinq candidats clés tentant leur chance dans la première phase du scrutin sont l’actrice et candidate TMC de Medinipur June Malia, l’ancienne ministre de gauche Susanta Ghosh, le président du Congrès Nepal Mahata, Ashutosh Mahato de l’Union des étudiants du Jharkhand et l’ancienne gauche Ministre des affaires tribales Deblina Hembram. Susanta Ghosh est candidate de gauche de Salboni, Népal Mahata est candidate du Congrès de Baghmundi, Ashutosh Mahato est également candidate de Baghmundi et Deblina Hembram est candidate de gauche de Ranibandh.

June Malia de Medinipur: June Malia est une actrice bengali connue, qui a travaillé dans l’industrie du cinéma et de la télévision. Avant de franchir le pas politique, elle s’est également produite dans un documentaire, une websérie et des courts métrages. Malia est également membre de la Commission des femmes de l’État. Le TMC a aligné Malia contre Shamit Das du BJP et Tarun Kumar Ghosh du CPIM. La circonscription de Medinipur a élu le candidat TMC Mrigendra Nath Maiti à deux reprises, en 2011 et 2016. Cette fois, le combat devrait être entre Malia et Shamit Das du BJP car la région de Medinipur est l’un des bastions de la famille Adhikari, qui soutient désormais le BJP.

Susanta Ghosh de Salboni: Susanta Ghosh du CPIM est un personnage très controversé pour son rôle présumé dans l’enlèvement et le meurtre de travailleurs du Congrès de Trinamool en 2002. Il était ministre du gouvernement du 7e Front de gauche dirigé par le ministre en chef Buddhadeb Bhattacharya. Ghosh a représenté l’assemblée de Garbeta de 1987 à 2016. Le leader de gauche a été arrêté en août pour le meurtre de sept personnes et a passé six mois en prison, mais a obtenu une caution de la Cour suprême en février 2012.

Népal Mahata de Baghmundi: Nepal Mahata est un candidat au Congrès de Baghmundi. En 2016, le Népal a battu le leader du TMC Samir Mahato par plus de 8 000 voix. Le Népal a obtenu 88 707 voix tandis que Samir a obtenu 80 120 voix et Jyotirmay Singh Mahato du BJP n’a pu obtenir que 11 219 voix. Le Népal avait également remporté ce siège en 2011, lorsqu’il a battu Mangal Mahato de All India Forward Bloc. Député à quatre reprises, Nepal Mahata a représenté Jhalda (deux fois) et Baghmundi (deux fois) à l’Assemblée. Enseignant de profession, le Népal est également président de travail du comité des congrès de l’État du Bengale occidental. Cette fois, le Népal affronte Ashutosh Mahato de l’AJSU et Sushanata Mahato de TMC.

Ashutosh Mahato de l’AJSU: L’Union des étudiants du Jharkhand (AJSU) est le seul partenaire d’alliance du BJP au Bengale. L’AJSU ne conteste qu’un seul siège dans l’État et ce siège est Baghmundi, où Ashutosh Mahato tente sa chance contre le quadruple député du Congrès, Nepal Mahata. L’AJSU est le seul parti basé à Jharkhand qui se dispute au Bengale. Le JMM a décidé de ne pas présenter son candidat après que Mamata Banerjee eut sollicité le soutien d’Hemant Soren en ne présentant pas ses candidats pour empêcher la division des votes. Il serait intéressant de voir si Mahato peut remporter ce siège à dominance tribale pour l’AJSU.

Deblina Hembram de Ranibandh: Deblina Hembram a été ministre des Affaires tribales de 2006 à 2011 sous le gouvernement de gauche dirigé par le ministre en chef de l’époque, Buddhadeb Bhattacharya. Lors de la dernière élection de l’assemblée tenue en 2016, Hembram a été battu par Jyotsna Mandi de TMC par près de 25000 voix. Cependant, en 2011, le leader de gauche était sorti victorieux du siège de l’Assemblée de Randibandh. Membre du comité central du CPIM, Hembram est de nouveau opposé à Jyotsna Mandi. Ici, le BJP a aligné Khudiram Tudu pour affronter le leader de gauche.

