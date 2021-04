Élections au Bengale occidental: notification de la deuxième commission électorale à Mamata Banerjee dans deux jours, cette fois sur une remarque sur les forces centrales

La CE a qualifié la déclaration de Mamata Banerjee de «remarques hautement répréhensibles» sur les forces de police centrales de réserve (CRPF).

La ministre en chef du Bengale occidental et chef du TMC, Mamata Banerjee, a reçu le deuxième avis de la Commission électorale dans les deux jours pour son discours qui aurait violé le code de conduite modèle. Banerjee a reçu l’avis de la CE pour avoir prétendument demandé aux gens de rassembler les forces de sécurité centrales le jour du scrutin. La CE a demandé à Banerjee de soumettre sa réponse avant 11 heures demain, affirmant que son discours violait plusieurs sections du MCC.

Dans ses discours des 28 mars et 7 avril, Mamata Banerjee avait accusé les forces centrales d’intimider les électeurs, travaillant à la demande du Centre et avait exhorté les femmes à encercler les forces centrales et à les attaquer.

«Je sais sous les instructions de qui ils ont battu et comment ils ont battu. Il est de votre devoir de sauver la famille du peuple. Si l’une de nos mères et sœurs subit un seul coup avec le bâton, attaquez-la avec une louche, des pattes et un couteau. Je te dis. C’est le droit des femmes. Et si l’une de nos mères et sœurs se voit refuser l’entrée dans le compartiment de vote, vous sortez toutes pour vous révolter », aurait-elle déclaré lors d’un rassemblement à Coochbehar le 7 avril.

La CE a qualifié sa déclaration de «remarques hautement répréhensibles» sur les forces de police centrales de réserve (CRPF).

La commission électorale avait adressé mercredi le premier avis à Mamata Banerjee pour avoir violé le code de conduite type suite à sa remarque dans laquelle elle aurait exhorté la communauté musulmane à voter en bloc pour le TMC. Elle a fait ces remarques lors d’une réunion publique à Tarakeshwar.

Pendant ce temps, faisant campagne le dernier jour des sondages de la quatrième phase hier, Mamata Banerjee a affirmé qu’elle continuerait à élever la voix contre toute tentative de diviser les électeurs sur des lignes communales et que la Commission électorale pourrait lui signifier 10 avis de justification. Elle a dit que les avis ne pouvaient pas changer sa position.

Banerjee a abordé quatre rassemblements consécutifs hier au cours de la journée. Elle a également interrogé les CE pour ne pas avoir déposé de plainte contre le Premier ministre Narendra Modi. «Pourquoi aucune plainte n’a été déposée contre Narendra Modi, qui parle chaque jour de l’hindou et du musulman? Combien de plaintes ont été déposées contre ceux qui avaient prononcé le mot «mini Pakistan» pendant les campagnes Nandigram? » dit-elle.

Elle a également déclaré que le personnel paramilitaire travaillait à la demande du ministre de l’Intérieur Amit Shah.

