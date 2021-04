Élections au Bengale occidental Phase 4 en direct: Élection de l’Assemblée du Bengale occidental (BM) Phase 4 Vote Live News, Élection de l’Assemblée du Bengale occidental Phase 4 Pourcentage de vote Mises à jour en direct

Mises à jour en direct du vote des élections au Bengale occidental 2021: pas moins de 373 candidats sont en mêlée dans 44 circonscriptions.

Élections de l’Assemblée du Bengale occidental (BM) Phase 4 du scrutin Mises à jour en direct: Le vote a commencé pour la quatrième phase des élections au Bengale occidental. Pas moins de 373 candidats issus de 44 circonscriptions se rendent aux urnes au cours de cette phase. Les visages proéminents parmi ceux-ci incluent Babul Supriyo qui a verrouillé les cornes avec le député TMC assis Arup Biswas de Tollygunj, le secrétaire général de TMC Partha Chatterjee contre l’acteur de cinéma Srabanti Chatterjee du BJP de Behala West, TMC turncoat Rajib Banerjee de Domjur sur un billet BJP, et Les députés du BJP Locket Chatterjee et Nisith Pramanik de Chuchura et Dinhata, respectivement. Le scrutin a commencé à 7 heures du matin et se terminera à 18 h 30. Un total de 1 15 81 022 électeurs décideront du sort de 373 candidats dans les circonscriptions réparties sur Howrah (partie II), South 24 Parganas (partie III), Hooghly (partie II), Alipurduar et Cooch Behar. Sur les 44 circonscriptions, neuf circonscriptions d’assemblée se trouvent à Howrah, 11 à South 24 Parganas, cinq à Alipurduar, neuf à Coochbehar et dix à Hooghly.

La Commission électorale a déployé 789 entreprises de la police armée centrale (CAPF) dans 15 940 bureaux de vote répartis dans les 44 circonscriptions se rendant aux urnes. Chaque société CAPF comprend 100 personnes. Selon le PTI, le plus grand déploiement de 187 entreprises de la CAPF se fera à Cooch Behar, qui a été témoin d’incidents sporadiques de violence à l’approche des élections, y compris une attaque contre le président du BJP, Dilip Ghosh. Le Premier ministre Narendra Modi, le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah, le président du BJP JP Nadda et le ministre en chef de l’Uttar Pradesh Yogi Adityanath ont fait campagne pour les candidats du BJP à divers endroits en organisant des réunions publiques et des tournées. Mamata Banerjee et le député TMC Abhishek Banerjee ont tenu plusieurs réunions publiques dans de nombreuses circonscriptions pour se rendre aux urnes demain.

