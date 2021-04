Élections au Bengale occidental Phase 6 Sondage en direct: Élection de l’Assemblée du Bengale occidental (BM) Phase 6 Mises à jour en direct du vote, Mises à jour du pourcentage de vote en direct pour l’élection de l’Assemblée du Bengale occidental

La Commission électorale a décidé de déployer au moins 1 071 compagnies des forces centrales dans la sixième phase.

Mises à jour en direct des sondages de l’Assemblée du Bengale occidental: Le scrutin est en cours dans la sixième phase des sondages au Bengale occidental aujourd’hui au milieu d’une augmentation record des cas de COVID-19. Le scrutin a commencé à 7 heures et se terminera à 18 heures. Le vote a lieu dans 14 480 bureaux de vote dans les 43 segments d’assemblée des quatre districts. Plus d’un crore, les électeurs décideront du sort de 306 candidats de 43 circonscriptions de l’Assemblée. Sur ces 43 sièges, la communauté de Matua jouera un rôle clé dans environ 17 circonscriptions. Le TMC et le BJP ont tous deux fait tout leur possible pour gagner la confiance de Matuas, qui représente une grande partie de la population des castes répertoriées de l’État, dans la plupart des 17 segments de l’assemblée se rendant aux urnes dans cette phase dans le district de North 24 Parganas et dans certains les neuf sièges de Nadia. En dehors de ces circonscriptions, les élections se tiendront à neuf sièges dans le district d’Uttar Dinajpur et huit à Purba Bardhaman.

Les mesures de sécurité ont été renforcées compte tenu des violences des phases précédentes, notamment la mort de cinq personnes à Cooch Behar lors de la quatrième phase du scrutin le 10 avril. La Commission électorale a décidé de déployer au moins 1 071 compagnies des forces centrales dans le pays. sixième phase pour garantir un vote libre et équitable. La Commission électorale a déjà réduit la période de campagne et a prolongé la période de silence de 48 heures à 72 heures pour les trois phases restantes afin de contenir les cas de COVID-19 dans l’État. À ce jour, le vote pour 180 circonscriptions est terminé. Les votes seront comptés le 2 mai. Parmi les personnalités de premier plan lors de la sixième phase de l’élection figurent le vice-président national du BJP Mukul Roy, les ministres du TMC Jyotipriyo Mallick, Chandrima Bhattacharya, le leader du CPI (M) Tanmay Bhattacharya, le candidat du TMC et réalisateur Raj Chakraborty et l’acteur devenu -politicien Koushani Mukherjee.

