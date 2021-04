Élections au Bengale occidental Phase 7 Sondages en direct: Mises à jour en direct du vote de la phase 7 de l’élection de l’Assemblée du Bengale occidental, Mises à jour en direct du pourcentage de vote de la phase 7 des élections au Bengale occidental

Sondage de la phase 7 des élections au Bengale occidental

Mises à jour en direct du pourcentage de vote de l’Assemblée du Bengale occidental: Le scrutin pour 34 sièges lors de la septième phase des élections à l’Assemblée est actuellement en cours dans un contexte de sécurité renforcée et d’une deuxième vague de COVID-19 qui fait rage. Pour environ trois douzaines de sièges, 284 candidats sont en mêlée et leur sort sera décidé par plus de 86 électeurs lakh. La Commission électorale a déployé au moins 796 entreprises de

forces centrales dans la septième phase pour assurer un vote libre et équitable. Il a également mis en place des mesures pour garantir le strict respect des protocoles de santé pendant le processus électoral, notamment le port de masques faciaux et le maintien de la distanciation sociale.

Le vote dans cette phase a lieu juste un jour après que l’État a enregistré dimanche son pic le plus élevé en une seule journée de 15 889 cas d’infection. Le scrutin a lieu dans 12068 bureaux de vote répartis dans neuf circonscriptions de l’Assemblée, chacune dans les districts de Murshidabad et Paschim Bardhaman, six à Dakshin Dinajpur et Malda et quatre à Kolkata, y compris le territoire de la ministre en chef Mamata Banerjee, Bhabanipur.

