Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que pendant des décennies, la cabale de gauche avait tout fait pour dépeindre la culture indienne sous un jour médiocre et que leurs mensonges ne continueraient plus.

Prenant une autre feuille de route sur les croyances du christianisme, le Premier ministre Narendra Modi a critiqué aujourd’hui l’UDF et la gauche dirigée par le CPI (M), dirigée par le Congrès, en disant qu’ils avaient commis leurs sept péchés capitaux. Plus tôt, le Premier ministre Modi avait déclaré que le LDF avait trahi le Kerala pour l’or, tout comme «Judas avait trahi le Christ pour l’argent».

S’adressant aujourd’hui à un rassemblement de Pathanamthitta au Kerala, le Premier ministre Modi a déclaré: «Vous avez tous entendu parler des sept péchés capitaux. L’UDF et le LDF ont commis leurs sept péchés capitaux au Kerala. » Il a poursuivi en les expliquant un par un.

«Le premier péché est le faux orgueil et l’arrogance. UDF et LDF estiment qu’ils ne pourront jamais être vaincus. Cela a rendu leur chef très arrogant. Ils se déconnectent des racines. Le deuxième péché est la cupidité de l’argent. Escroquerie solaire, arnaque au dollar, arnaque à l’or, arnaque foncière, arnaque de corruption dans un bar, arnaque à l’accise… la liste est interminable. Les deux alliances ont pillé dans tous les secteurs. Le troisième péché est la colère envers les gens. Je ne comprends pas quel gouvernement va déverser Lathis sur des dévots innocents? Quel gouvernement attaquera à plusieurs reprises ses propres citoyens? » dit PM Modi.

Il a ajouté: «Le quatrième péché est l’envie ou la jalousie. UDF et LDF sont jaloux l’un de l’autre. Ils veulent battre l’autre en commettant tous les torts. Ils souffrent également de la corruption concurrentielle. Ils sont jaloux si l’autre alliance fait même un paisa plus que l’autre. Le cinquième péché est la soif de pouvoir. Cela les amène à former des alliances avec des éléments communautaires, criminels et régressifs de la société. Quelle était la position de la Ligue musulmane sur Triple Talaq? Quelles sont les politiques sociales du SDPI et du PFI? »

Le premier ministre a déclaré que leur sixième péché était de promouvoir la politique dynastique. Dans les deux alliances, il y a un engouement pour la règle de la dynastie. Tout le reste est un problème secondaire. Nous avons également vu comment les enfants des grands dirigeants se comportent. Le cas du fils d’un haut dirigeant du LDF est bien connu. Je n’ai pas besoin de développer davantage là-dessus parce que ses singeries sont de notoriété publique », a-t-il déclaré.

PM Modi a dit que leur septième péché est la paresse de travailler. «Lorsqu’il s’agit de gagner de l’argent, de promouvoir des dynasties et de faire de la politique des banques de vote est la priorité, la gouvernance passe naturellement au second plan. L’UDF et le LDF ont entraîné une paralysie de la gouvernance au Kerala », a-t-il affirmé.

Le Premier ministre a affirmé que les habitants du Kerala voyaient le programme de développement du BJP et du NDA et qu’ils étaient liés aux programmes et politiques du parti.

Faisant référence à E. Sreedharan, le Premier ministre Modi a déclaré que les gens voyaient que le BJP était synonyme d’amener des personnes éduquées à la politique et que la présence active de «Metroman» E. Sreedharan en parlait.

PM Modi a également réitéré son engagement à donner un développement FAST au Kerala. «Nous, à NDA, vous présentons un programme de développement tourné vers l’avenir qui met le Kerala sur la voie RAPIDE du progrès. Ma vision de FAST inclut – F pour la pêche et les engrais, A pour l’agriculture et l’Ayurveda, S pour le développement des compétences et l’autonomisation sociale, T pour le tourisme et la technologie », a-t-il déclaré.

Le PM Modi a déclaré que la vision de NDA est inclusive et que son travail est vaste. Il a affirmé que le BJP poursuivra les progrès du Kerala et protégera la culture du Kerala. Le PM Modi a exhorté les gens à voter pour NDA en grand nombre dans les sondages du 6 avril.

