Alors que la campagne pour les sondages de l’Assemblée atteignait son paroxysme au Kerala, l’ancienne députée Joyce George a courtisé une controverse en faisant des remarques désobligeantes présumées contre le chef du Congrès Rahul Gandhi en relation avec l’interaction de ce dernier avec des étudiants d’un collège pour femmes à Kochi la semaine dernière.

George, qui avait gagné alors que le CPI (M) soutenait l’indépendance lors des élections parlementaires de 2014 à Idukki, a fait des commentaires très répréhensibles contre le descendant de Nehru lors d’un discours électoral à Irattayar ici lundi. S’éloignant des commentaires, le ministre en chef Pinarayi Vijayan a déclaré que la position du LDF n’était pas d’attaquer personnellement Gandhi.

«Nous nous opposerons à lui politiquement et non personnellement», a déclaré Vijayan aux journalistes mardi à Kasaragod. Attaquant en particulier l’UDF et Rahul Gandhi, dirigée par le Congrès, l’opposition, George a déclaré que Gandhi ne visiterait que les collèges pour femmes et que les filles devraient être «prudentes» tout en traitant avec l’ancien président du Congrès. «Les filles ne se penchent jamais devant lui… il est un fauteur de troubles célibataire», a-t-il affirmé. Les remarques de l’ancien député indépendant de gauche sont intervenues quelques jours après que Gandhi eut donné des cours d’aïkido au célèbre collège St Teresa de Kochi à la demande d’un étudiant.

Le chef du Congrès s’était rendu au collège des femmes pour une interaction avec des étudiants après son arrivée dans l’État pour faire campagne électorale.

La déclaration de Joyce George a suscité de vives critiques de la part du Congrès.

Le chef de l’opposition Ramesh Chennithala a qualifié mardi les remarques sexuellement colorées contre Gandhi de «malheureuses et inacceptables».

Une affaire devrait être enregistrée contre l’ancien député et il devrait être arrêté, a-t-il déclaré.

Le député et leader du Congrès de la jeunesse, Dean Kuriakose, s’en est pris à l’ex-député et a déclaré que George aurait peut-être parlé de son propre personnage.

«La vulgarité en lui est sortie maintenant. Quel est son mérite de critiquer Rahul Gandhi? Il essaie de suivre les traces du ministre du pouvoir MM Mani, connu pour avoir fait de tels commentaires désobligeants », a-t-il déclaré.

Kuriakose a déclaré à travers les commentaires que l’ancien député avait non seulement insulté Gandhi, mais aussi les filles étudiantes.

Il a également déclaré qu’il déposerait bientôt une plainte auprès de la Commission électorale contre George à cet égard.

Critiquant George, le chef du Congrès du Kerala, PJ Joseph, a déclaré que les remarques étaient «immatures» et voulait savoir si c’était l’opinion de l’ensemble du FDL.

Cependant, le ministre MM Mani a justifié George et a déclaré qu’il n’avait fait aucune remarque contre les femmes et avait seulement critiqué Rahul Gandhi.

