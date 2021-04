Élections au Kerala 2021: Yogi Adityanath soulève la question du «  djihad d’amour  », dit le coin mou du LDF pour PFI et SDPI une menace sérieuse pour la sécurité nationale

Evoquant la question de «Love Jihad», Yogi Adityanath a déclaré que tandis que le gouvernement UP avait promulgué une loi contre lui, le LDF et le gouvernement UDF n’ont pas montré le courage de le faire.

Élections au Kerala 2021: le chef du BJP de Firebrand et le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, ont attaqué aujourd’hui le gouvernement LDF dirigé par le CPI (M) au Kerala et déclaré qu’il avait trahi le peuple de l’État. «Les gens du Kerala ont pris en charge UDF et LDF de temps en temps. Mais les deux alliances n’ont trahi que les gens. Il est temps de se venger de cette trahison via les bulletins de vote et de rendre les candidats NDA victorieux », a déclaré Yogi Adityanath.

Il a allégué que le coin mou du LDF pour des organisations comme PFI, SDPI, indique une menace sérieuse pour le Kerala ainsi que pour la sécurité nationale. «Il ne faut pas oublier que les activités de PFI et de SDPI sont en train de devenir une menace pour la sécurité nationale. Le coin mou de LDF pour de tels éléments indique une menace sérieuse pour la sécurité du Kerala et l’avenir de la jeunesse », a déclaré le ministre en chef de l’Uttar Pradesh.

Il a dit que le genre d’activités qui se déroulent au Kerala attire notre attention sur un avenir dangereux. «L’alliance Ligue musulmane-Congrès est une trahison pour la sécurité du Kerala. Avec PFI-SDPI, LDF trahit le Kerala. Le genre d’activités qui se déroulent au Kerala attire notre attention sur un avenir dangereux », a-t-il affirmé.

En soulevant la question de «Love Jihad», le CM a déclaré que si le gouvernement UP a promulgué une loi contre lui, le LDF et le gouvernement UDF n’ont pas montré le courage de le faire. «En 2009, la Haute Cour du Kerala avait demandé au gouvernement de l’État de former une loi contre ‘Love Jihad’ à la suite d’une augmentation de ces cas. Mais les gouvernements de l’UDF et du LDF ne votent que pour la politique des banques et n’ont pas fait preuve de courage pour former une «loi anti-Love Jihad». Le gouvernement de l’Uttar Pradesh a promulgué cette loi », a-t-il déclaré en s’adressant à la foule.

Yogi Adityanath a organisé une tournée de présentation à Adoor et s’est adressé à un rassemblement à Haripad au Kerala. Le Kerala va voter en une seule phase le 6 avril. Le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

