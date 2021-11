Élections au Pendjab : Amarinder Singh dit que le Congrès licenciera tous ceux qui le rejoindront ; ouvre une alliance avec le BJP

Le capitaine Amarinder Singh a affirmé que la raison pour laquelle aucun dirigeant important du Congrès du Pendjab ne l’avait rejoint était que si quelqu’un le faisait, il serait renvoyé du Grand Old Party.

L’ancien ministre en chef du Pendjab, le capitaine Amarinder Singh, a affirmé que la raison pour laquelle aucun dirigeant important du Congrès du Pendjab n’avait rejoint son nouveau parti politique était que si quelqu’un le faisait, il serait renvoyé du Grand Old Party.

Dans une interview avec The Indian Express, Singh, lorsqu’on lui a demandé pourquoi aucun dirigeant éminent du Congrès ou député du Pendjab ne l’avait rejoint après son départ du parti, a déclaré : « Je ne suis pas isolé, j’ai maintenant des installations dans tous les districts. Nous commençons un essai d’adhésion. Pourquoi personne du Congrès ne se joint à moi ? C’est très simple : si quelqu’un se joint à moi, il le licencie… Dès qu’un député dépasse les bornes, il coupe ses fonds. Par conséquent, je leur ai dit à tous : « Restez assis, laissez le code de conduite être appliqué, puis rejoignez-le (une fois qu’il est en place, l’utilisation des fonds est limitée) ». Nous attendons donc le code de conduite.

Amarinder a démissionné de son poste de ministre en chef du Pendjab en septembre au milieu d’une amère lutte de pouvoir avec Sidhu. Charanjit Singh Channi avait remplacé Amarinder Singh. Après sa sortie sans cérémonie du gouvernement de l’État, Amarinder avait déclaré qu’il opposerait un candidat fort à Sidhu lors des élections de 2022 pour assurer sa défaite.

Plus tard, il a annoncé son parti politique nommé Punjab Lok Congress et a déclaré qu’il espérait un accord de siège avec le BJP pour les prochaines élections si le gouvernement central résolvait la question des protestations des agriculteurs. L’annonce surprise du Premier ministre Narendra Modi d’abroger les lois agricoles la semaine dernière a maintenant ouvert la voie à l’alliance.

Interrogé sur l’annonce du BJP de contester les 117 sièges de l’État, Singh a déclaré qu’il combattrait également sur tous les sièges avec ses alliés – le BJP et Sukhdev Singh Dhindsa, un ancien chef d’Akali Dal qui a formé son propre parti.

« Quand le BJP l’a dit (qu’il contestera tous les sièges), je n’avais pas quitté le Congrès… Je pense que personne ne peut prétendre que nous allons gagner 117 sièges… Vous ne pouvez pas non plus vous attendre à ce qu’un parti national dise nous combattra moins de 117 sièges. Ils disent cela, mais ils savent aussi que si nous avons des alliances – ils le font aussi avec Dhindsa – alors des concessions mutuelles ont toujours lieu. J’ai également dit que nous allions viser 117 sièges… Ce que je voulais dire, c’est que nous nous battrons avec celui qui est notre partenaire électoral », a-t-il déclaré.

L’ancien CM du Pendjab a également exclu la possibilité de toute alliance avec le Shiromani Akali Dal, alléguant qu’il a toujours joué « double » sur les questions de l’État. « Je ne fais pas confiance au (Shiromani) Akali Dal, qui a toujours joué » double « sur ces questions… J’étais là pendant la montée du terrorisme, et ils ont joué avec les deux côtés… Je pense qu’il y a une place pour tous d’entre nous qui pensent que le Pendjab devrait être en sécurité, les Pendjabis devraient être en sécurité », a-t-il déclaré.

