Élections au Tamil Nadu: de l’argent et de l’or d’une valeur de Rs 428 crore saisis un jour avant le scrutin dans l’État

De l’argent et de l’or d’une valeur de Rs 428 crore saisis au Tamil Nadu. (Image représentative, IE)

Élection du Tamil Nadu 2021: À peine deux jours avant le scrutin, la Commission électorale a saisi de l’argent et des métaux précieux tels que de l’or d’une valeur de Rs 428,46 crore au Tamil Nadu. La commission a saisi des espèces de Rs 225,5 crore et le reste était du métal précieux et de l’alcool valant un autre Rs 200 crore. Le scrutin pour une élection en une seule phase dans l’État du Sud aura lieu mardi. La campagne électorale pour cette élection s’est terminée dimanche soir.

La CE a déclaré que les 72 dernières heures étaient extrêmement sensibles du point de vue des dépenses. À cette fin, a déclaré la commission, une surveillance 24 heures sur 24 avec les équipes des CAPF (Forces armées centrales de police) avait été mise en place. Les patrouilles avaient été renforcées pendant la nuit et tôt le matin avec les équipes de dépense, ce qui avait entraîné des saisies importantes au cours des dernières 24 heures, a indiqué la CE.

Selon la CE, Rs 91,56 lakh a été saisi dans le district de Ranipet, Rs 1,23 crore dans la circonscription de Mille lumières, Chennai et Rs 1,15 crore à Veerapandi, Salem. Cette fois, la Commission avait identifié 105 circonscriptions sensibles aux dépenses dans le Tamil Nadu. Pas moins de 118 observateurs des dépenses ont été déployés pour surveiller les dépenses des candidats et des partis politiques dans l’État.

Au cours des dernières semaines, des raids ont été menés dans divers endroits de l’État avant les élections. Chennai faisait partie des nombreux endroits qui ont été pillés par les agences. Le directeur général des élections du Tamil Nadu a déclaré que Karur était en tête des saisies, suivi de Coimbatore, Tirupur et Chennai, la capitale de l’État.

Le Tamil Nadu se rendra aux urnes en une seule phase mardi. Pour 234 sièges, près de 4000 candidats sont en mêlée et leur chance sera décidée par plus de 6,28 crores d’électeurs éligibles du Tamil Nadu. Pas moins de 3 998 candidats, dont le ministre en chef K Palaniswami, le vice-président CM O Panneerselvam, le président du DMK MK Staline, le fondateur de l’AMMK TTV Dhinakaran, l’acteur Kamal Haasan, le chef de Naam Tamizhar Katchi Seeman et le chef de l’unité d’État du BJP, L Murugan, sont dans la mêlée.

